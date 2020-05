La Planète des singes : Wes Ball donne des précisions sur le nouveau film

En 2017 Matt Reeves a conclu sa trilogie « La Planète des singes ». Depuis, Disney travaille sur un redémarrage de la saga. C'est le cinéaste Wes Ball qui est chargé de diriger ce projet. Il donne quelques informations sur l'avancée de celui-ci.

En 2011, Rupert Wyatt reboot l'immémoriale saga La Planète des singes. Un premier épisode très apprécié par les fans et les critiques qui l’encensent sans hésiter. Le long-métrage rapporte plus de 481 millions de dollars au box-office. Face à ce succès la 20th Century Fox lance la production d'un deuxième opus dirigé par Matt Reeves. Là encore le film fait mouche et rapporte plus de 710 millions de dollars à travers le monde. Enfin, en 2017, Matt Reeves vient conclure la trilogie avec La Planète des singes : Suprématie. L’œuvre est un succès critique monstrueux mais ne rapporte « que » 490 millions de dollars à travers le monde.

Dorénavant, cette trilogie est officiellement terminée. Disney travaille actuellement sur un redémarrage de la franchise. Même si le studio affirme que ce ne sera pas un reboot, il semblerait que ce ne soit pas non plus une suite directe de la trilogie. Pour y voir plus clair, Wes Ball a donné quelques informations au micro de Discussing Film.

Le retour de La Planète des singes

Maintenant que Disney est propriétaire de la 20th Century Fox, le studio a accès à de nombreuses franchises. La Planète des singes est l'une d'entre elles. Donc forcément, un redémarrage est en cours, dirigé par Wes Ball, l'homme derrière Le Labyrinthe.

Lors d'une interview avec Discussing Film, le cinéaste a donné quelques précisions sur ce fameux redémarrage. Il a notamment déclaré que le script de Josh Friedman « continuait d'avancer ». Le réalisateur explique ensuite que son équipe pourrait « être en production virtuelle assez rapidement ».

Wes Ball a également apporté quelques clarifications quant à la teneur du métrage. Il précise donc que ce nouveau film ne sera pas une suite directe de la trilogie, ni un reboot total. Le film devrait être quelque part entre les deux :

Ces trois derniers films sont l'une des grandes trilogies du cinéma moderne. Ils sont tellement bien faits. Ils ont honoré les films originaux dont ils sont issus, les films de Charlton Heston, mais ils l'ont ancré dans une sensibilité moderne. César est un personnage qui va rester dans le temps. Alors, que faire pour continuer cela ? En même temps, je n'étais pas intéressé pour faire une quatrième partie non plus. Nous voulons faire notre propre truc.

C'est vrai que c'est extrêmement compliqué de passer derrière cette trilogie. Wes Ball va avoir fort à faire pour convaincre le public et trouver l'équilibre entre suite et histoire originale. Mais il semble avoir une idée précise de ce qu'il veut faire.

Nous avons une idée. Nous avons une manière de rester dans l'univers qui a été créé avant nous, tout en nous ouvrant vers de nouvelles choses très cool. Encore une fois, j'essaie d'être prudent. Je dirai ceci aux fans de la trilogie : ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Rick Jaffa et Amanda Silver, les producteurs de la trilogie, sont également d'accord avec ça.

En lisant entre les lignes, il est très probable que le film de Wes Ball se déroule dans un avenir très lointain, nous emmenant vers une véritable Planète des singes. Une manière de perpétuer l'héritage tout en offrant une nouvelle histoire. Reste à savoir si César sera encore de la partie ou pas. Affaire à suivre donc.