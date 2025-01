La suite de cette franchise culte de SF se prépare et s'annonce épique

Revenue l’année dernière après sept ans d’absence, la franchise "Alien" devrait se poursuivre puisque les deux scénaristes du dernier opus travaillent sur la suite.

Après Romulus, la suite de la saga Alien se prépare

La franchise Alien est restée relativement longtemps sans suite après la sortie de Covenant, dévoilé en 2017. Mais l’année dernière, un nouvel opus nous a été proposé. Intitulé Romulus, celui-ci nous fait cette fois suivre un groupe de jeunes personnages. Alors qu’ils entreprennent de fouiller une station spatiale abandonnée, ses membres ne se doutent pas qu’ils vont y trouver la forme de vie la plus terrifiante de l’univers.

Avec Romulus, la saga Alien est revenue en force. Le film a réalisé le deuxième meilleur démarrage de la franchise derrière Prometheus. Après son premier week-end, il avait déjà récolté 108,2 millions de dollars à l’international. En tout, il a obtenu plus de 350 millions de dollars, selon les chiffres de Box Office Mojo. Avec cette belle réception, le président de 20th Century Studios avait expliqué en octobre dernier que la franchise devrait se poursuivre. Or, Fede Álvarez vient d’en dire un peu plus sur le prochain film.

Fede Álvarez veut proposer quelque chose de nouveau

Fede Álvarez a relancé la franchise Alien. Car il a écrit le scénario de Romulus avec Rodolfo Sayagues, et a réalisé le film. Récemment, il a accordé un entretien à Empire (via AlloCiné). Et il a révélé que lui et Rodolfo Sayagues étaient en train de travailler sur la suite. Il a ensuite expliqué qu’après avoir ramené de nombreux éléments de la saga dans le dernier opus en date, il voulait désormais proposer quelque chose de nouveau :

Nous avons coché presque toutes les cases des choses que je voulais voir dans Romulus, et avons ramené de nombreuses choses que nous n’avions pas vues depuis un moment. Où que nous allions maintenant, on peut s’aventurer dans des eaux inexplorées.

Le cinéaste s’est dit enthousiaste à l’idée de retrouver les personnages ayant survécu aux événements de Romulus. Et de les confronter à des situations encore jamais vues dans la franchise : « Je pense que ce sera tellement excitant d’aller avec des personnages que l’on connait de ce film dans des endroits que l’on n’a jamais vus au sein de la saga Alien, et de découvrir des choses que l’on n’a jamais découvertes. »

Le réalisateur veut une idée solide

Les propos de Fede Álvarez suivent ceux du président de 20th Century Studios. En octobre dernier, celui-ci avait révélé vouloir retrouver les survivants de Romulus dans la suite. Le cinéaste uruguayen a toutefois prévenu : il ne nous proposera une suite directe de son film que si lui et Rodolfo Sayagues parviennent à trouver une bonne idée d’histoire à raconter. Il affirme qu’il ne fera pas le film si aucune histoire satisfaisante n’émerge :

Je ne le ferai pas si nous n’avons pas une très bonne idée, quelque chose qui soit digne du titre de suite.

Il faudra donc que Fede Álvarez et Rodolfo Sayagues trouvent une idée satisfaisante avant que 20th Century Studios ne puisse officialiser le lancement d’une suite de Romulus. Mais on a bon espoir que cela soit le cas dans les prochains mois.