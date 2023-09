La trilogie Batman devait être différente avec Leonardo DiCaprio et Jake Gyllenhaal

Le scénariste David S. Goyer est revenu sur son refus et celui de Christopher Nolan de prendre Leonardo DiCaprio pour incarner l'Homme-mystère dans The Dark Knight Rises, et la possibilité d'engager Jake Gyllenhaal plutôt que Christian Bale pour leur trilogie Batman.

Batman : la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan

Avec Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012), Christopher Nolan a proposé une excellente trilogie. Surtout, le réalisateur a posé un style dans le genre du film de super-héros avec une approche plus réaliste et ancrée dans son époque. The Dark Knight est d'ailleurs davantage proche d'un polar et le cinéaste n'a jamais nié l'influence d'une œuvre comme Heat de Michael Mann sur son film.

Jake Gyllenhaal à la place de Christian Bale

Ces trois longs-métrages ont permis à Christopher Nolan de gagner en importance au sein de l'industrie hollywoodienne, mais également à Christian Bale de devenir l'un des rares visages de Bruce Wayne. Pourtant, l'acteur n'était pas l'unique choix de Christopher Nolan et du scénariste David S. Goyer. Ce dernier, impliqué sur toute la trilogie, s'est récemment exprimé à ce sujet dans le podcast de Josh Horowitz.

L'auteur révèle dans cette interview que l'un des acteurs envisagés pour incarner Batman était Jake Gyllenhaal.

On discutait de toutes sortes de choses... Un certain nombre de personnes avaient fait des tests pour le rôle et j'avais défendu Gyllenhaal. Mais Gyllenhaal est incroyable, et Christian Bale est aussi incroyable, alors qui sait ce que ça aurait donné.

Christian Bale - The Dark Knight ©Warner Bros.

Le choix de Jake Gyllenhaal aurait alors été assez particulier si le reste du casting avait été le même pour les films suivants. Car rappelons que dans The Dark Knight, la sœur de l'acteur, Maggie Gyllenhaal, incarne l'amour de jeunesse de Bruce Wayne, Rachel Dawes.

Leonardo DiCaprio en Riddler

Outre pour l'interprète de Bruce Wayne, des choix ont dû être faits également au sujet des ennemis de Batman dans les films. Et dès l'écriture, les auteurs ont dû réfléchir à quel célèbre vilain issu des comics, ils allaient utiliser. Il fallait de plus faire avec la pression du studio qui, d'après David S. Goyer, a cette tendance à penser d'abord à "quel sera le méchant du prochain film, et à construire l'histoire autour de ça".

Christopher Nolan était totalement contre ça. Car ce n'est pas une bonne manière de raconter une histoire. Faisons cela de manière très naturaliste. Voyons quel genre d'histoire on veut raconter. Les thématiques qu'on veut explorer avec Bruce. Et ensuite trouvons un vilain qui rendre là-dedans.

Après The Dark Knight et la présence incroyable d'Heath Ledger en Joker, un des dirigeants de Warner Bros. aurait fait plusieurs suggestions, notamment concernant le Riddler (l'Homme-mystère) et en insistant pour que Leonardo DiCaprio l'incarne. Une possibilité que David S. Goyer avait déjà évoquée dans le passé, mais sur laquelle il s'est donc cette fois attardé.

Le choix de Bane influencé par Rocky 3

Ainsi, comme expliqué plus haut, Christopher Nolan et David S. Goyer "ne travaillent pas de cette manière", et ils ont donc poliment refusé cette proposition. À la place, c'est Bane qui est devenu le méchant de The Dark Knight Rises.

Un choix évident pour David S.Goyer, étant donné que le film a été construit comme une sorte de Rocky 3. Il fallait dès lors un personnage qui soit "simplement une brute" face à Batman. Donc Bane, porté par un solide Tom Hardy.

Tom Hardy - The Dark Knight Rises ©Warner Bros.

À la place, Leonardo DiCaprio a de son côté interprété Domonic Cobb dans Inception (2010) de Christopher Nolan. Et le Riddler n'est pas réapparu sur grand écran avec The Batman (2022). Paul Dano devenant le nouveau visage d'Ed Nigma après, Jim Carrey dans Batman Forever (1995) ou encore Cory Michael Smith dans la série Gotham (de 2014 à 2019).