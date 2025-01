Lady Gaga brise le silence sur le gros flop de Joker : Folie à Deux

Dévoilé l’année dernière, "Joker : Folie à Deux" a été très mal reçu par le public et la critique. Plusieurs mois après sa sortie, Lady Gaga est revenu sur cet échec retentissant.

Joker : Folie à Deux a connu un gros échec

Quatre ans après l’immense succès qu’avait rencontré Joker, Todd Phillips a dévoilé l’année dernière sa suite : Folie à Deux. Présenté sous la forme d’une comédie musicale, ce nouveau film particulièrement ambitieux introduisait le personnage d’Harley Quinn sous les traits de Lady Gaga, face au Arthur Fleck toujours incarné par Joaquin Phoenix. Malheureusement pour lui, ce nouveau film a eu une réception très différente du premier.

Peu après sa sortie , nous vous expliquions qu’il y avait de quoi être inquiet pour Joker : Folie à Deux après son faible démarrage en salle. Et cette inquiétude s’est confirmée puisque le long-métrage a été un gros flop. Il a récolté 207 millions de dollars dans le monde selon les chiffres de Box Office Mojo. Un total largement inférieur à celui du premier film, qui avait franchi la barre du milliard. Mais surtout bien faible par rapport au budget de ce second opus, estimé à 200 millions de dollars auxquels il faut rajouter 100 millions de coût de marketing et de distribution selon Variety !

Lady Gaga revient sur le flop du film

Plusieurs mois après la sortie de Joker : Folie à Deux, Lady Gaga est revenue sur l’échec du film. Au cours d’un long entretien avec le magazine ELLE, l’actrice et chanteuse a relativisé cette mauvaise réception. Elle a expliqué qu’il fallait pouvoir accepter l’échec d’un projet en tant qu’artiste :

Parfois, les gens n’aiment simplement pas certaines choses. C’est aussi simple que ça. Et je pense que pour être artiste, il faut accepter le fait que les gens n’aiment parfois pas ce que l’on fait. Et on continue d’avancer même si quelque chose n’a pas parlé au public de la façon que l’on aurait voulu.

Lady Gaga a ensuite insisté sur ce point, expliquant qu’il ne fallait pas céder à la peur de l’échec. Car selon elle, cela peut rapidement se transformer en un vrai problème : « Quand elle entre dans votre vie, elle peut être difficile à contrôler. Ça fait partie du chaos. »

Un album à venir et un retour à l’écran dans Mercredi

Lady Gaga va désormais tenter de rebondir après l’échec de Joker : Folie à Deux, qui lui a notamment valu d’être nominée dans la catégorie de la pire actrice de l’année aux Razzie Awards 2025 (les résultats seront connus le 1er mars). Elle dévoilera bientôt son nouvel album, « Mayhem ». Celui-ci sera disponible à partir du 7 mars prochain.

Quant à sa carrière à l’écran, elle a rejoint la distribution de la saison 2 de Mercredi en novembre dernier. Les nouveaux épisodes de ce qui est l’une des séries les plus populaires de Netflix n’ont pas encore de date de sortie.