Le Cercle des neiges : des vrais survivants apparaissent dans le film

Certains survivants de la catastrophe du vol 571 apparaissent dans le film "Le Cercle des neiges" de J.A. Bayona sur Netflix, dont Nando Parrado et Roberto Canessa, les deux héros qui ont passé 10 jours à la recherche de secours. On vous explique tout.

Le Cercle des neiges : le gros carton Netflix du début d'année

En seulement dix jours, le film Le Cercle des neiges de J.A. Bayona est entré dans le top 10 des films en langue non anglaise les plus regardés de tous les temps sur Netflix, avec plus de 51 millions de visionnages. Un véritable carton pour ce long-métrage, qui raconte avec beaucoup de réalisme, l'histoire des survivants d'un crash d'avion dans les Andes en 1972, qui ont dû affronter le pire pour rester en vie.

Cette histoire tragique, qui a choqué le monde entier, est celle du vol 571 de la Force aérienne uruguayenne, qui transportait une équipe de rugby et leurs proches. Le 13 octobre 1972, l'avion s'est écrasé dans un glacier des Andes, laissant les survivants du crash dans des conditions extrêmes, à une altitude de 3 600 mètres où les températures peuvent descendre en dessous de zéro.

Pendant 72 jours, les survivants ont dû faire face à des défis inimaginables. Isolés du monde, sans nourriture ni moyens de communication adéquats, ils ont dû puiser dans des ressources insoupçonnées pour survivre. L'aspect le plus controversé et le plus dramatique de leur survie a été la décision de recourir au cannibalisme de survie, une décision prise dans l'extrême désespoir, pour ne pas mourir de faim.

Le Cercle des neiges ne se contente pas de raconter les aspects les plus durs de cette expérience, mais il explore aussi en profondeur la psychologie des survivants, leurs relations, leurs luttes internes et la solidarité qui a émergé dans ces circonstances inhumaines.

Des vrais survivants apparaissent dans le film

Sur les 45 passagers et membres d'équipage du vol 571, seuls 16 hommes ont survécu au crash et aux 72 jours dans la montagne. Après cet accident qui a bouleversé leur existence, un bon nombre d'entre eux ont raconté leurs mémoires dans plusieurs ouvrages, et leurs précieux témoignages ont apporté une lumière au réalisateur J.A. Bayona pour relater au mieux leur périple dans Le Cercle des neiges.

En guise d'hommage, le metteur en scène a inclus dans plusieurs séquences du film Netflix, certains des quatorze survivants, toujours en vie à l'heure actuelle. Mais vous les avez sûrement loupés.

Fernando "Nando" Parrado, qui a marché dix jours dans les Andes, pour rechercher des secours, apparaît dans une séquence au début du film, à l'aéroport. On le voit ouvrir la porte à l'acteur qui l'interprète jeune, Agustín Pardella :

Nando Parrado dans Le Cercle des Neiges © Netflix

Roberto Canessa, le deuxième survivant, qui a passé 10 jours à marcher dans les Andes aux côtés de Nando Parrado, apparaît également dans le film de J.A. Bayona, mais à la fin, lors d'une séquence à l'hôpital, juste derrière l'acteur qui l'incarne. Un rôle sur-mesure pour ce cardiologue réputé :

Roberto Canessa - Le Cercle des Neiges © Netflix

Carlito Paez, un des survivants, a quant à lui un rôle un peu plus important, puisqu'il incarne son propre père. On peut le voir dans une scène émouvante, durant laquelle il annonce les noms des 16 survivants, parmi lesquels son propre fils. Carlito Paez, âgé de 70 ans aujourd'hui, était le plus jeune survivant du crash (il avait 18 ans au moment de l'accident, et a fêté ses 19 ans dans les montagnes). Il était surnommé "l'homme au mental d'acier" pour sa capacité de résilience alors qu'il était très jeune.

Carlito Paez dans Le Cercle des neiges © Netflix

D'autres survivants apparaissent furtivement dans des scènes :

Daniel Fernandez Strauch : Apparaît dans une scène d'église, assis au deuxième rang à gauche.

: Apparaît dans une scène d'église, assis au deuxième rang à gauche. José Luis 'Coche' Inciarte : Visible dans une scène de bar, jouant un homme lisant le journal.

: Visible dans une scène de bar, jouant un homme lisant le journal. Antonio 'Tintín' Vizintín : Crédité comme figurant dans une scène à l'aéroport de Carrasco.

: Crédité comme figurant dans une scène à l'aéroport de Carrasco. Ramón 'Moncho' Sabella : A un très bref caméo à l'aéroport, visible lors d'un plan large.

À noter également un caméo émouvant, non pas d'un survivant, mais du neveu de Numa Turcatti, le narrateur du film, incarné par Enzo Vogrincic. Joaquin de Freitas Turcatti apparaît en tant que voisin de ce dernier, au début du film, et le salue :