Le Lion : que pense la presse de la comédie avec Dany Boon ?

Dans « Le Lion », qui mêle comédie et espionnage, Philippe Katerine fait s’évader Dany Boon d’un hôpital psychiatrique pour qu’il l’aide à retrouver sa fiancée. Voici ce qu’en a pensé la presse.

Le Lion est la nouvelle comédie Ludovic Colbeau-Justin, qui après avoir réalisé pour la télévision, co-réalisait C’est tout pour moi (2017) avec Nawell Madani. Cette fois, il a devant sa caméra un duo assez improbable : Philippe Katerine et Dany Boon. Le premier interprète Romain, médecin dans un hôpital psychiatrique et dont la fiancée a disparue. Pour l’aider à la retrouver, il fait appelle au second, qui joue Léo Milan, dit « le Lion », un patient qui prétend être un agent secret.

Présenté en avant-première au festival de l’Alpe d’Huez (hors-compétition), Le Lion sort dans les salles françaises le 29 janvier. Voici les premiers retours.

Le Lion porté par son duo et son absurdité

Du côté de La Voix du Nord, qui met 4/5, on estime que Le Lion est une réussite. Et ce, en dépit même de ses « incohérences, grosses ficelles et grivoiseries faciles« . L’auteur mettant en avant la capacité du film à surprendre grâce à un duo qui rappelle celui de Gérard Depardieu et Pierre Richard, et en fait « une réjouissante comédie d’espionnage traversée par un salutaire vent de folie« .

Même son de cloche pour Télé Loisirs qui a tout de même un peu plus de réserve. Donnant au film une note de 3/5, le média estime que « si l’intrigue du Lion se révèle assez peu crédible, elle n’est finalement qu’un prétexte à une succession de gags absurdes et de situations totalement rocambolesques« .

Du côté de Libération, Le Lion s’avère finalement une bonne surprise, avec Boon, « plutôt bon en simili-Daniel Craig aux oreilles décollées » et Katerine, « dès lors que son binôme avec Boon lui permet de libérer toute l’amplitude de sa personnalité dissonante, fragile et diva, excessive et introvertie« .

On est cependant bien moins positif chez Les Inrocks, qui y voit « un Lion insauvable, malgré les pitreries et les cascades« .

Pour vous faire votre propre idée, Le Lion est à découvrir dans les salles à partir du 29 janvier.