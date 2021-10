Le MCU préparerait 4 nouveaux films totalement inédits

Marvel Studios travaillerait actuellement sur quatre nouveaux long-métrages totalement inédits, qui s’ancreront dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Visiblement, la firme se pencherait sur un film Thunderbolts et un autre sur Nova.

Le MCU toujours en perpétuelle évolution

Marvel Studios a quand même eu de la chance par rapport à cette pandémie de la COVID-19. En effet, la terrible épidémie, qui a notamment entraîné la fermeture des salles de cinéma, est survenue pile entre deux phases du MCU. L’univers Marvel venait de conclure la phase 3 de son MCU avec Spider-Man : Far From Home. Ainsi, la pause non désirée n’a pas trop impacté le déroulement du MCU. Après moultes reports, Black Widow a fini par sortir dans les salles obscures l'été dernier, suivi de Shang-Chi. Les Eternels et Spider-Man : No Way Home concluront cette année cinématographique de Marvel Studios.

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) - Black Widow ©Marvel Studios

Evidemment, la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Tandis qu’elle se diversifie notamment sur Disney+ avec de nombreuses séries TV (Loki, Falcon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision), les projets cinématographiques ne cessent de se multiplier.

Les 4 Fantastiques et Shang-Chi

Même si le calendrier des sorties du MCU vient d’être totalement chamboulé, la phase 4 semble être en train de se restructurer. Marvel Studios vient en effet d’ajouter quatre nouveaux projets à cette phase 4. Selon The GWW, Marvel Studios commencera la production de quatre nouveaux films en 2023. Dans cette liste restreinte, il y aurait, évidemment, la nouvelle version de Les 4 Fantastiques. Jon Watts, le metteur en scène de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, a été choisit pour réaliser Fantastic Four, qui devrait logiquement être un reboot pour ancrer les personnages dans le MCU.

Shang-Chi (Simu Liu) - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ©Marvel Studios

Marvel aurait, toujours selon The GWW, annoncé le lancement de Shang-Chi 2. Pour le moment, on ne sait pas si Destin Cretton reviendra derrière la caméra. En tout cas, malgré un score au box-office assez faible par rapport aux standards habituels du MCU, de « seulement » 422 millions de dollars de recettes, l’entreprise capitalise sur une suite du film porté par Simu Liu.

Les Thunderbolts et Nova

Autre projet avancé par le média : un film sur les Thunderbolts. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque les derniers produits du MCU semblent tendre vers l’introduction de cette équipe peu connue du grand public. Pour faire simple, c’est un peu la Suicide Squad version Marvel. Il s’agit d’une équipe gouvernementale composée de super-vilains ou d’anti-héros qui cherchent une forme de rédemption. Dans les comics, des personnages comme Deadpool, Rulk, Ghost Rider, Le Maître de Corvée ou Crossbones en ont fait partie. Dans le MCU, une équipe semble déjà se dessiner.

Bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse, mais la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, qui apparaît dans Falcon et le Soldat de l’Hiver et dans la scène post-générique de Black Widow, semble monter une équipe. Pour le moment elle a recruté Yelena (Florence Pugh) et l’Agent U.S. (Wyatt Russell). Les autres membres des Thunderbolts pourraient se composer de la White Vision (Paul Bettany), de l’Abomination (Tim Roth), du Fantôme (Hannah John-Kamen) ou encore de Taskmaster (Olga Kurylenko).

Nova ©Marvel Comics

Le dernier projet secret concernerait Nova. Dans les comics, ce dernier est né de la destruction de sa planète, Xandar, par le terrible Annihilation. À la base, le Nova Corps est un groupe de protecteurs de l’univers, à la manière des Green Lanterns chez DC Comics. Puis, après la destruction de Xandar, il ne reste qu’un seul Nova, Richard Rider, qui récupère la conscience et la puissance de son peuple. Dans le MCU, Thanos a détruit Xandar pour récupérer la pierre du pouvoir, ce qui laisse entendre l’apparition prochaine de Nova…

Bien évidemment, tout ceci est encore à prendre avec des pincettes (sauf pour Les 4 Fantastiques qui est bien confirmé). Une chose est sûre cependant, Les Eternels débarque le 3 novembre prochain au cinéma :