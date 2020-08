Le nouveau film Paranormal Activity sortira en 2022

Le septième "Paranormal Activity" était censé sortir en 2021. Cependant, la sortie de la suite, toujours produite par Blumhouse, vient d’être repoussé à une date ultérieure. Découvrez les premières infos sur ce nouveau chapitre.

Paranormal Activity, une franchise déjà culte

En dix ans, Paranormal Activity est devenue une des franchise de films d’horreur les plus connues au cinéma. Créée par le réalisateur Oren Peli, Paranormal Activity raconte à l’origine l’histoire d’un couple dont la maison est hantée par une présence surnaturelle. Ils décident alors de placer des caméras dans leur maison et documenter ce qu’il s’y passe. Filmé au départ pour “seulement” 15 000 dollars et présenté comme un film indépendant, les studios remarquent vite le potentiel de Paranormal Activity. Le studio Paramount décide de récupérer le film et de le peaufiner. Une décision qui va s’avérer la bonne car le film a un succès immense au cinéma à sa sortie en 2009.

Ce succès sera le point de départ pour étendre l’univers du film qui aura une suite composée de 6 autres films, qui auront rapporté au total plus de 890 millions de dollars à travers le monde . Le dernier film en date, Paranormal Activity 5 : Ghost Dimension est sorti en 2015. Le film avait été qualifié comme “dernier” de la franchise. Cependant, on vous parlait il y a peu d'une suite prévue pour 2021. Sortie qui semble avoir été quelque peu avancée.

Une sortie repoussée pour le septième film Paranormal Activity

Selon le site Bloody Disgusting, les sociétés de productions Paramount et Blumhouse ont travaillé sur un 7ème Paranormal Activity. Au lieu de sortir en 2021 comme prévu, le film sortira le 4 mars 2022 aux USA.

Le fondateur de Blumhouse Jason Blum, avait révélé que Christopher Landon allait contribuer au prochain film. Le scénariste principale de la franchise a précisé son rôle dans cette suite :

J’aide mes amis et mes collaborateurs à Paramount à donner une nouvelle direction à la franchise. Je ne vais PAS écrire le script ni réaliser le nouveau film. Je suis excité et impatient à l’idée de confier la réalisation à un nouveau réalisateur qui, je n’en doute pas, saura donner de la fraîcheur à cette franchise que Oren Peli a créé il y a des années.

Beaucoup de questions se posent à l'annonce d’une suite. Ce nouveau film sera-t-il une suite de la storyline ou un reboot totalement différent ?

On espère avoir bientôt des éléments de réponse.