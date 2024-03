Bientôt sur Netflix : considéré comme un des plus grands, ce film a sauvé le cinéma

Netflix va bientôt rajouter à son catalogue le chef-d'œuvre "Le Parrain". Ce classique du 7e art, réalisé par Francis Ford Coppola, fut un succès surprise pour Paramount Pictures à une époque où le cinéma allait mal.

Le Parrain arrive sur Netflix

Alors qu'on s'approche de la fin du mois de mars, Netflix a dévoilé la liste des nouveautés du mois d'avril. Les abonnés pourront découvrir de nombreux films qui s'ajouteront au catalogue de la plateforme dans les prochaines semaines. Et parmi eux se trouve un des plus grands films de tous les temps, Le Parrain (1972), qui sera disponible à partir du 15 avril.

Véritable classique du 7e art, le film de Francis Ford Coppola est une superbe fresque familiale, dont l'importance aujourd'hui n'est pas à négliger. L'histoire suit la famille Corleone, une famille mafieuse de New York dirigée par le "Parrain" Don Vito Corleone. Son fils, Michael, bien que contre les méthodes de son père, devra au fur et à mesure rejoindre ce milieu criminel après une tentative d'assassinat sur Don Vito.

Porté par un casting remarquable, composé notamment d'Al Pacino, Marlon Brando, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton ou encore John Cazale, Le Parrain remporta trois Oscars pour sept nominations, dont ceux du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando, et du meilleur scénario adapté pour Mario Puzo (auteur du roman à l'origine) et Francis Ford Coppola. De plus, le long-métrage fut un énorme succès, le plus rentable de 1972. Ce qui eut des conséquences importantes pour l'avenir du cinéma.

Une période compliquée à Hollywood

En effet, à l'époque, le cinéma n'était pas au mieux financièrement. Les studios perdaient de l'argent et de l'ambition. Certains se faisaient racheter davantage pour leurs terrains que dans l'optique de produire des films. C'était le cas de Paramount Pictures, qui depuis des années vivaient mal la concurrence de la télévision. En pleine restructuration avec de nouveaux propriétaires, le studio, racheté pour seulement 600 000 dollars à l'époque, cherchait alors à limiter la casse. Pour cette raison, et comme Paramount disposait des droits d'adaptation du roman de Mario Puzo, les producteurs souhaitaient produire un petit film de gangsters rapide et peu couteux. Et comme la thématique de la mafia n'attirait plus le public, il n'y avait aucune raison d'y croire cette fois-ci.

Le projet n'intéressait pas non plus la société de production American Zoetrope et ses co-fondateurs George Lucas et Francis Ford Coppola. Mais ayant besoin d'une rentrée d'argent, le premier parvint à convaincre le second de réaliser Le Parrain. La condition de Coppola fut alors de ne pas faire un film sur des criminels, mais davantage sur une famille. Un choix pertinent puisque, malgré une production chaotique pour le cinéaste (racontée dans la série The Offer et différents documentaires), le succès fut au rendez-vous.

Une énorme succès et une reconnaissance qui perdure

Un succès qui n'était pas du tout prévu par Paramount Pictures qui dû tirer en urgence davantage de copies lors de la sortie en salles. D'ailleurs, à cause de cela, le négatif a été grandement abimé, rendant par la suite la restauration du film très compliquée. Mais les millions engrangés par Paramount Pictures ont donc sauvé le studio et ce carton a eu un impact sur le cinéma dans son ensemble, comme le racontait l'un des bonus du coffret 4K de la trilogie. Pendant 23 semaines consécutives, Le Parrain s'est classé numéro 1 du box-office nord-américain, et le taux de l'action de Gulf & Western Industries, Inc., qui possédait le studio, a été multiplié par quatre.

Encore à ce jour, le long-métrage reste un des plus rentables de l'histoire du cinéma, et ses qualités ont été reconnues plus d'une fois. En 2007, l'American Film Institute plaçait Le Parrain en 2e position des 100 meilleurs films américains de l'histoire du cinéma. Du côté de la revue Sight and Sound, la liste des meilleurs films d'après des réalisateurs a placé Le Parrain 6e en 1992, puis 2e en 2002 et 3e en 2022.

Rendez-vous sur Netflix à partir du 15 avril pour (re)découvrir ce chef-d'œuvre.