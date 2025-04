Les 4 Fantastiques : nouvelle bande-annonce avec la surfeuse d’argent et une grosse surprise

La nouvelle bande-annonce de "Les 4 Fantastiques : Premiers pas" contient le premier visuel de la Surfeuse d’argent et des informations importantes sur l’intrigue du film.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas se dévoile un peu plus

Après une très longue attente, ceux qui souhaitaient voir les 4 Fantastiques au sein du MCU vont enfin voir leur vœu être exaucé. Dix-sept ans après le lancement de cet univers avec Iron Man, le film Premiers pas nous racontera l’histoire des super-héros Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm et Johnny Storm.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas s’est dévoilé dans une première bande-annonce en février dernier. Grâce à son impressionnant nombre de visionnages, celle-ci a battu un record. De quoi témoigner de l’attente autour du film. Et on peut penser que les nouvelles images du long-métrage vont encore accumuler un très grand nombre de vues, étant donné les nouveaux éléments majeurs qu’elles contiennent.

La Surfeuse d’argent se montre et Susan est enceinte !

Dans la nouvelle bande-annonce de Les 4 Fantastiques : Premiers pas, on découvre pour la première fois la Surfeuse d’argent, incarnée par Julia Garner. Ces nouvelles images dévoilent également plusieurs informations importantes sur le film. Parmi elles, la Surfeuse d’argent arrive sur Terre pour prévenir les 4 Fantastiques que la planète est « condamnée à mort ». Comme dans les comics, elle semble donc être au service de Galactus, le méchant principal du film qui se nourrit de planètes entières, et dont on aperçoit l’ombre dans la bande-annonce.

Le trailer du film nous partage aussi une autre information de taille. Ainsi, elle nous apprend que Sue Storm est enceinte ! Elle attend un enfant avec Reed Richards. Dans les comics, le couple de super-héros a deux enfants : un fils, Franklin, et une fille, Valeria. Reste à savoir si l’identité du bébé sera dévoilée dans le film.

Des enjeux d’autant plus personnels pour les héros

Les enjeux seront donc d’autant plus personnels pour les 4 Fantastiques dans Premiers pas. Car en plus de devoir sauver la planète entière, ils chercheront à protéger le bébé de Sue et Reed Richards. Pour rappel, les super-héros sont joués par Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas sera projeté à partir du 23 juillet 2025 dans les salles françaises. Il s’agira du premier film de la phase VI du MCU.