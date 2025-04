Les 4 Fantastiques : Premiers pas : nouvelles images et nouvelles révélations sur pour l’un films les plus attendus de l’année

"Les 4 Fantastiques : Premiers pas" se dévoile un peu plus dans de nouvelles photos, et surtout via de nouvelles informations sur son intrigue partagées par son réalisateur, Matt Shakman.

L’arrivée tant attendue des 4 Fantastiques dans le MCU se rapproche La première famille de Marvel fera bientôt son retour sur grand écran. Avec Les 4 Fantastiques : Premiers pas, Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm et Johnny Storm vont enfin intégrer le MCU. Ils seront cette fois incarnés par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn dans un film qui les verra se frotter à un méchant iconique de l’univers Marvel : Galactus. Les 4 Fantastiques : Premier pas est sans conteste l’un des films les plus attendus de l’année. Le nombre de visionnages impressionnant de sa première bande-annonce en l’espace de 24 heures en témoigne. Les fans devront toutefois patienter jusqu’en été avant de pouvoir découvrir le long-métrage. Mais en attendant, de nouvelles photos et de nouvelles informations sur son intrigue viennent d’être dévoilées. Des photos qui illustrent « l’esprit de la course à l’espace » du film Empire vient de partager deux nouvelles photos du prochain film du MCU. Elles mettent à l’honneur les quatre personnages principaux alors qu’ils semblent se préparer pour leur mission dans l’espace qui les amènera à obtenir des super-pouvoirs.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas © Empire magazine Les 4 Fantastiques : Premiers pas © Empire magazine Empire n’a pas seulement dévoilé des images inédites du film. Le magazine a aussi relayé de nouvelles informations sur son intrigue, en rapportant des propos du réalisateur, Matt Shakman. Celui-ci a expliqué que l’intrigue de son film était « dans l’esprit de la course à l’espace » entre les États-Unis et l’URSS au XXème siècle. Selon lui, le film rappelle « JFK et l’optimisme », et nous fait imaginer un scénario où les 4 Fantastiques seraient allés dans l’espace « à la place de Neil Armstrong et Buzz Aldrin ». Un long-métrage « comme Stanley Kubrick l’aurait fait » Matt Shakman veut donc nous proposer un retour dans les années 60 avec son film. Selon ses propres dires, il a « vraiment voulu donner l’impression que le film a été fait en 1965, comme Stanley Kubrick l’aurait fait ». Pour cela, il a privilégié les décors et les effets pratiques. Lui et son équipe ont également utilisé de vieux objectifs pour tourner le film. Même si celui-ci contient malgré tout « beaucoup d’images de synthèse ». Le réalisateur a aussi confirmé une information donnée par Kevin Feige en juin 2024. À savoir que Premier pas se déroule dans un univers différent de celui auquel appartiennent les autres films du MCU. Les 4 Fantastiques sont donc dans leur propre univers. Même si celui-ci « en rencontrera d’autres dans le futur ». Ces propos font allusion à la participation des personnages incarnés par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn dans de futurs films du MCU. Comme Marvel l'a confirmé il y a plusieurs jours, les super-héros seront entre autres présents dans Avengers : Doomsday. Ils devraient même avoir une importance considérable dans le futur du MCU. En attendant, ils auront donc droit à leur aventure en solo. Les 4 Fantastiques : Premiers pas sortira au cinéma en France le 23 juillet 2025.