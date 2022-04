Les Animaux fantastiques 3 : Eddie Redmayne compare le film à "Ocean's Eleven"

À l'occasion de la promotion de "Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore", Eddie Redmayne s'est livré à une drôle de comparaison. Le comédien nous promet un film de casse façon "Ocean's Eleven" !

Le combat approche pour Les Animaux fantastiques 3

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore s'apprête à sortir dans les salles du monde entier. Très attendu, le film verra notamment l'affrontement entre Dumbledore (Jude Law) et le terrible Grindelwald (Mads Mikkelsen). Un ennemi du célèbre directeur de Poudlard qui était avant son ami, et plus encore comme l'avait révélé un extrait du long-métrage (et J.K. Rowling des années auparavant).

Dans ce combat pour empêcher la tirarie de Grindelwald, Dumbledore sera évidemment accompagné de Norbert Dragonneau et de personnages introduits dans les films précédents, comme Jacob ou encore Thésée Dragonneau.

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Eddie Redmayne, la version magique de Brad Pitt

A quelques jours de la sortie de ce troisième volet de la saga Les Animaux fantastiques, la promotion du film s'intensifie. L'occasion pour Eddie Redmayne, l'interprète de Dragonneau, de rendre visite à Jimmy Fallon dans son fameux Tonight Show. Interrogé sur ce nouveau film, le comédien s'est livré à une comparaison surprenante. Pour lui, Les Animaux fantastiques 3 serait une sorte de "Ocean's Eleven dans un monde de magiciens". Un film de braquage donc avec de la magie en plus.

Pour rappel, dans le film de Steven Soderbergh de 2002, George Clooney et Brad Pitt montent une équipe pour braquer les plus gros casinos de Las Vegas. Justement, Eddie Redmayne voit en Dumbledore version Jude Law une sorte de George Clooney. Et le concernant, il serait tout simplement l'équivalent de Brad Pitt dit-il, non pas sans une certaine touche d'humour (voir vidéo ci-dessous à partir de 8min52).

Un bon moyen en tout cas de donner envie d'aller découvrir Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Le film sortira sur les écrans français le 13 avril 2022. En attendant, vous pouvez découvrir ici les premiers avis américains.