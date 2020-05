Pirates des Caraïbes 6 : Jerry Bruckheimer parle de la possible absence de Johnny Depp

Le prochain "Pirates des Caraïbes" risque de tout chambouler par rapport aux précédents films, avec un reboot qui se dessine sans Johnny Depp au casting. Le producteur Jerry Bruckheimer parle de l'avancement du projet et évoque la possible absence du Captain Jack Sparrow.

En perte de vitesse par rapport à ses débuts, la franchise Pirates des Caraïbes doit trouver le moyen de se réinventer pour séduire à nouveau le public. La trilogie initiale a assuré le spectacle, c'est ensuite que les choses sont devenues moins intéressantes, avec des résultats financiers eux aussi peu convaincants. Disney sait que sa marque garde de la puissance mais encore faut-il l'exploiter avec dextérité pour en tirer le meilleur.

Un reboot est en train de se préparer, pour laisser derrière les anciens arcs narratifs et vraisemblablement le personnage de Jack Sparrow. Le pirate maladroit campé par Johnny Depp a participé à la popularité des films. Sauf que son jeu a commencé à tourner en rond et la fraîcheur des débuts ne peut plus cacher le manque d'inventivité dans sa caractérisation. De plus, l'acteur n'a pas très bonne réputation en ce moment à Hollywood. Pour Disney, un reboot est parfait afin de s'éviter un mauvais buzz. Un récent rapport évoquait un personnage féminin dans le rôle principal. Un choix qui tranche par rapport aux cinq précédents films et qui permet d'envisager l'univers autrement. Une rumeur qui reste à confirmer, cependant.

Un scénario en préparation, avec ou sans Johnny Depp ?

Le producteur Jerry Bruckheimer donne des nouvelles de ce reboot auprès de Collider, dans un entretien effectué sur Zoom. Le scénario dont doivent se charger Craig Mazin et Ted Elliott est en cours d'écriture en ce moment. Ils espèrent le présenter très prochainement à Disney. Mais quand vient le moment de parler de Johnny Depp, Jerry Bruckheimer laisse planer le doute et ne confirme pas grand chose :

Celui que nous développons en ce moment, nous ne savons pas exactement quel sera le rôle de Johnny. Donc, nous allons voir.

Pour les fans de l'acteur, l'espoir est encore permis. Même si sa présence n'est pas du tout officielle, il se peut que le Captain Jack Sparrow apparaisse dans le film sans qu'il n'ait un rôle principal. Une petite participation pour assurer la transition et satisfaire les plus énervés (une pétition avait été lancée pour réclamer son retour) n'est pas à exclure. Si le producteur n'est pas sûr de l'utilisation de ce personnage, c'est que le scénario doit vraiment partir sur d'autres bases et ne pas en faire la figure centrale. Jerry Bruckheimer laisse la porte ouverte mais il serait déraisonnable d'attendre un Jack Sparrow au centre de l'action avec ce reboot.