Les Animaux fantastiques : Mads Mikkelsen évoque le retour de Johnny Depp

Mads Mikkelsen, qui a repris le rôle de Gellert Grindelwald dans "Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore", anciennement dévolu à Johnny Depp, a partagé son admiration pour son collègue. Et il a aussi évoqué la possibilité de lui "rendre" le rôle...

Les Animaux fantastiques, une histoire de casting

Les films Harry Potter, sortis entre 2001 et 2011 ont eu tellement de succès qu'il était évident que l'univers créé par J.K. Rowling n'en resterait pas là. Ainsi, en 2016, sur un scénario original de J.K. Rowling, sort Les Animaux fantastiques, premier film d'une saga spin-off préquelle, dont les événements se déroulent 65 ans avant ceux qui concernent Harry, Hermione et Ron. Fort d'un solide succès financier (814 millions de dollars de recettes engrangés dans le monde), la saga s'enrichit de deux autres films : Les Crimes de Grindewald en 2018 et Les Secrets de Dumbledore en 2022.

Les Crimes de Grindewald ©Warner Bros.

Dans les deux premiers films, Johnny Depp incarne Gellert Grindelwald, mage noir très puissant et antagoniste principal de la saga Les Animaux fantastiques. Mais suite à ses déboires et procédures judiciaires impliquant son ex-épouse Amber Heard, il est remercié par la Warner Bros. en novembre 2020 et débarqué avec effet immédiat du casting. Pour Les Secrets de Dumbledore, Gellert Grindelwald est donc incarné par un nouvel interprète : Mads Mikkelsen. Et maintenant que Johnny Depp a regagné les faveurs d'une partie de son public mondial, à l'issue de son procès en diffamation qu'il a remporté en juin 2022, les langues se délient. À l'image de Mads Mikkelsen, qui s'est montré élogieux au sujet de son confrère et a évoqué le futur de leur personnage commun.

"Je suis un grand fan de Johnny"

Invité et récompensé au Festival du Film de Sarajevo, Mads Mikkelsen, célèbre pour ses performances dans Casino Royale, La Chasse ou encore Drunk, ainsi que pour la série Hannibal, s'est exprimé sur son rôle dans Les Secrets de Dumbledore, évoquant aussi son admiration pour l'acteur de Pirates des Caraïbes.

C'était intimidant. (...) Je suis un grand fan de Johnny. Je pense que c'est un acteur incroyable. Et je pense qu'il a fait un travail formidable (dans "Les Animaux fantastiques", ndlr). Ceci étant dit, je ne pouvais pas l'imiter. Jamais je n'aurais pu, parce que c'est trop lui. Ç'aurait été artistiquement parlant suicidaire. Il a donc fallu apporter autre chose, quelque chose qui m'appartienne, et réussir à construire un pont entre sa performance et la mienne.

Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Au fait de l'actualité et de la reprise des affaires pour Johnny Depp - il est notamment à l'affiche du prochain film de Maïwenn et devrait réaliser un film biographique sur Modigliani, Mads Mikkelsen évoque ainsi de lui-même la possibilité que l'acteur reprenne son rôle dans la saga de J. K. Rowling.

Évidemment, maintenant, les choses ont changé - il a gagné son procès -, donc on verra s'il revient. Il le pourrait.

À l'heure actuelle, il est prévu que la saga Les Animaux fantastiques s'enrichisse d'un quatrième et cinquième film. Mais un temps de pause va être observé, et pour l'instant il n'y a pas encore de nouveau scénario. Un temps de développement allongé, qui pourrait donc rendre le retour de Johnny Depp dans son rôle de Grindelwald tout à fait possible...