Dispo sur Netflix : cette nouvelle romance turque très sexy va séduire les abonnés

Netflix a mis en ligne "Les Cendres" le 9 février 2024. Un drame romantique turc sur une femme qui fantasme sur un livre et décide de revivre la vie de l'héroïne.

Les Cendres, nouveau succès venu de Turquie ?

Ces dernières années, il n'y a pas que les productions coréennes qui ont bénéficié d'un coup de boost grâce à Netflix. La plateforme a aussi mis en avant la Turquie grâce à plusieurs drames qui ont été des succès surprises. Il y avait par exemple eu le drame familial 7. Koğuştaki Mucize en 2020, avant que les abonnés ne soient bouleversés par Reste la vie en 2022. La même année, Le Cataclysme de l'amour avait aussi attiré du monde. On ne serait donc pas surpris de voir Les Cendres s'imposer à son tour.

Les Cendres ©Netflix

Réalisé par Erdem Tepegöz, le film suit Gökçe, une femme riche qui semble avoir une vie de rêve. Son époux dirige la maison d'édition Urkan, mais c'est elle qui a toujours été la première à lire les manuscrits proposés. Mais alors qu'ils fêtent leur dixième année de mariage, leur vie va être bouleversée lorsque Gökçe tombe sur un étrange roman. Dès les premiers instants, on sent que la femme s'ennuie dans sa vie. Le petit manuscrit, titré Cendres (Kül en VO), va immédiatement la fasciner. Car en lisant les mots : "Si ces mots résonnent en vous, c'est que votre destin est déjà écrit", Gökçe va avoir le sentiment que l'autrice s'adresse directement à elle. Et elle va remettre en question sa vie monotone.

De la romance au thriller

Le roman évoque la relation entre une femme et un homme, nomme par la lettre M. Une relation qui commence dans le quartier de Balat. Les Cendres plonge alors le spectateur dans une sorte de rêverie, tandis que Gökçe commence à se représenter ce qui est raconté dans l'ouvrage. Souhaitant aller plus loin dans son exploration du récit, la femme décide de refaire le parcours de l'héroïne du manuscrit, en commençant par la boulangerie Müşfika, où le personnage principal se rend tous les jours. La fiction du roman va alors rejoindre la réalité de Gökçe lorsqu'elle rencontre le fameux M. Et tandis que le livre prend une dimension érotique, Gökçe commence à développer des fantasmes qui mèneront à une liaison dangereuse.

Les Cendres dispose de tous les ingrédients pour passionner les spectateurs. Le film est dans un premier temps un drame romantique, porté par un joli casting avec la séduisante Funda Eryiğit et le bestial Alperen Duymaz. Mais le long-métrage prend ensuite une autre direction et s'apparente davantage à un thriller. Car il y a tout de même un mystère qui entoure les origines du roman. Et le final offre des révélations surprenantes...

Les Cendres est actuellement disponible sur Netflix.