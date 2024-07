Les Dessous de la famille : ce premier titre très vulgaire n'a pas du tout plu à Netflix

Pour attirer l'attention de Zac Efron et Nicole Kidman, le réalisateur Richard LaGravenese a envisagé un premier titre accrocheur pour "Les Dessous de la famille", mais qui n'a finalement pas été validé par Netflix.

Les Dessous de la famille : une romance avec Zac Efron et Nicole Kidman

Même si la presse n'a pas été convaincue, et qu'une bonne partie des spectateurs ne l'a pas non plus validé (39 et 31% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes), Netflix aura au moins réussi à attirer du monde avec Les Dessous de la famille (mis en ligne le 28 juin). Suffisamment pour que le film se retrouve dans le top 10 des programmes les plus vus en ce moment, en tête même sur le Netflix France. Il faut dire qu'avec un casting composé de Nicole Kidman, Zac Efron et Joey King, la plateforme avait des arguments, et on ne peut pas dire que le succès du film soit vraiment une surprise.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Pour rappel, Les Dessous de la famille suit Zara Ford, l'assistante de la star du cinéma Chris Cole. Ce dernier est difficile à vivre, égoïste et enfantin. À tel point qu'un beau jour Zara craque et démissionne. Se rendant compte qu'il peut difficilement se passer d'elle, Chris se rend à son domicile pour la supplier de revenir. Sauf qu'il tombe sur Brooke, la mère de Zara, et qu'entre eux une alchimie inattendue a lieu. Un cauchemar pour Zara qui les surprendra en pleine action...

Un changement de titre logique pour Netflix

Réalisé par Richard LaGravenese (P.S. I Love You), Les Dessous de la famille a pour titre original A Family Affair. Un titre qu'on traduirait en français par "une affaire de famille", mais qui est évidemment un jeu de mot avec le terme "an affair" qui signifie "une liaison". Le titre français est à l'évidence un peu moins subtil. Néanmoins, le premier titre envisagé l'était encore moins. C'est ce qu'ont révélé Zac Efron et Nicole Kidman lors d'une interview pour People. Dans celle-ci, l'acteur a expliqué que Richard LaGravenese leur avait présenté le projet sous le titre "Motherfucker", qu'on ne prendra pas la peine de traduire en français. En soi, ce titre aurait été assez juste par rapport à l'intrigue de cette comédie romantique. Sauf que, d'après Nicole Kidman, Netflix a estimé que c'était un peu trop vulgaire.

Étonnamment, ce titre n'a pas été retenu par Netflix.

Qu'importe au fond, car avec ce premier titre, Richard LaGravenese a au moins réussi à attirer l'attention des deux stars. Suffisamment pour qu'ils s'y intéressent. Et en sachant que l'un et l'autre était envisagé pour jouer dans Les Dessous de la famille, ils n'ont pas hésité longtemps et ont sauté sur l'occasion de collaborer une deuxième fois ensemble, 12 ans après une expérience très particulière sur Paperboy.