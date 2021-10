Les Éternels : Angelina Jolie explique pourquoi elle a accepté le rôle

Angelina Jolie a exposé les raisons de son choix d’accepter le rôle de Thena dans "Les Éternels". L’actrice a révélé avoir déjà refusé un gros film de super-héros, et a assuré à son tour que le long-métrage de Chloé Zhao se démarquera des autres productions du genre.

Les Éternels, un blockbuster ambitieux pour Chloé Zhao

C’est l’un des films les plus attendus de cette fin d’année. Le 3 novembre prochain, Les Éternels sera dévoilé dans les salles françaises. La nouvelle production Marvel nous présentera un nouveau groupe de super-héros. Les membres de cette ancienne race d’êtres humains, créés par les Célestes et capables de manipuler l’énergie cosmique, vont devoir sortir de l’ombre pour affronter leurs ancestraux ennemis, les Déviants…

Les Éternels © Marvel Studios

Les Éternels devrait nous proposer quelque chose de nouveau dans le MCU, puisque c’est Chloé Zhao qui l’a réalisé. Et cette dernière, habituée à des films au budget beaucoup plus modeste, a bénéficié d’une grande liberté créative pour raconter l’histoire qu’elle souhaitait. En revanche, elle a tout de même pu compter sur les immenses ressources de Marvel pour son casting. Elle a ainsi pu engager de nombreux acteurs réputés afin de mettre en scène cette histoire. Parmi les têtes d’affiche du long-métrage, Angelina Jolie a accepté pour la première fois d’apparaître dans un film de super-héros. Et l’actrice est récemment revenue sur ce choix.

Jolie appuie la thèse d’un film "différent"

Lors de l’annonce du casting du film de Zhao, Kevin Feige avait lui-même révélé avoir été surpris que Jolie ait accepté de tenir un rôle dans Les Éternels. Et dans une interview pour le magazine Empire, celle-ci a admis qu’elle n’était habituellement pas tentée par ce genre de projet. Elle a même révélé avoir déjà refusé un rôle important dans un gros film de super-héros par le passé, sans nommer le rôle ou le long-métrage en question. Alors, pourquoi a-t-elle accepté celui de Thena dans Les Éternels ? L’actrice assure avoir "senti que quelque chose de différent se passait dans ce film". Elle a également apprécié le fait que ce dernier soit "vraiment centré sur ses personnages".

Chloé Zhao a donc sans doute eu un grand rôle à jouer dans le casting de Jolie. Car ce second point mis en lumière par l’actrice est l’une des caractéristiques du cinéma de la réalisatrice chinoise. Quoi qu’il en soit, ces déclarations appuient encore plus l’hypothèse que l’on verra un film différent des autres productions du MCU, ce que Zhao a déjà teasé par le passé.

L’interprète de Thena ne semble en tout cas pas regretter son choix. Lors de ses différentes apparitions pour promouvoir Les Éternels, Jolie a souvent encensé le film et sa réalisatrice, et semblait impatiente que le public le découvre dans les salles. Il reste maintenant moins d’un mois avant que l’on puisse juger du résultat par nous-mêmes.