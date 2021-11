Les Eternels : le Faucon devait apparaître dans une scène post-générique

« Les Eternels », le 26ème film du Marvel Cinematic Universe (MCU) est sorti le 3 novembre dernier. Comme chaque chapitre du MCU, le long-métrage a deux scènes post-génériques. Mais l’une d’entre elle a failli être totalement différente et présenter Le Faucon dans la peau de Captain America.

Les Eternels : le dernier né du MCU divise les critiques

Réalisé par Chloé Zhao, Les Eternels est le 26ème film du MCU. L’occasion de présenter une toute nouvelle équipe emmenée par Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Ayek) ou encore Thena (Angelina Jolie). Adapté des comics de Jack Kirby, Les Eternels est également le moyen de développer le pan cosmique de Marvel Studios.

Les Eternels ©Marvel Studios

A l’heure actuelle, le film de Chloé Zhao divise les critiques, que ce soit en France comme aux Etats-Unis. Très mal noté sur Rotten Tomatoes, le long-métrage semble cependant séduire les spectateurs. En France, il divise aussi les médias avec une moyenne de 3/5 sur AlloCiné. Pour le moment, du côté du box-office, Les Eternels a rapporté plus de 165 millions de dollars de recettes en une semaine d’exploitation.

Une scène post-générique différente

Comme sur chaque film de Marvel Studios, Les Eternels se conclue sur deux scènes post-génériques. La première présente Eros, le frère de Thanos, tandis que la seconde se concentre sur Le Chevalier Noir, incarné par Kit Harington. Mais l’une des ces séquences aurait pu être totalement différente.

En effet, lors d’une récente interview avec ScreenRant, les scénaristes de Les Eternels, Kaz et Ryan Firpo ont révélé certaines de leurs idées abandonnées. Selon eux, l’une de leur première décision concernant les scènes post-génériques était de faire apparaître Sam Wilson dans la peau de Captain America. Cependant, les scénaristes ont préféré se concentrer sur les personnages introduits lors de Les Eternels :

Il y avait une version où Sam Wilson apparaissait à la toute fin, dans l'une des scènes post-crédits, mais je pense que c'était quelque chose qui n’avait finalement pas sa place. En termes de chronologie, nous venons de perdre Tony, Cap et Natasha, Hulk a quant à lui bien changé, donc je pense que les Avengers sont occupés à autre chose en ce moment. Les Eternels se déroule à peu près au même moment que Falcon et le Soldat de l’Hiver. Tout le monde est donc occupé, et de toute façon, on verra bien assez tôt ce qui va se passer avec les Avengers.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney+

En effet, pour ceux qui n’ont pas suivi la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, Sam Wilson, toujours incarné par Anthony Mackie, est devenu le nouveau Captain America à la fin du show. Il a enfin accepté l’héritage de Steve Rogers, pour devenir le nouveau symbole de la bannière étoilée. Le personnage reviendra par ailleurs dans son propre film à l’occasion de Captain America 4. Ainsi, pendant un temps, le duo de scénaristes, voulait donc faire référence à cette évolution du personnage. Mais avec le recul, les deux séquences post-génériques conservées dans le montage final sont beaucoup plus pertinentes, novatrices et excitantes !