Les Éternels : qui sont les nouveaux super-héros Marvel ?

Avec "Les Éternels" Marvel introduit de nouveaux super-héros dans le Marvel Cinematic Universe. On vous présente ces dix nouveaux personnages et leurs interprètes dans le film.

Marvel lance Les Éternels

Créés par Jack Kirby, les Éternels sont apparus pour la première fois en 1976. Dans les comics, ils sont le fruit d'une expérimentation menée sur Terre par les Célestes. Dans le nouveau film Marvel, dix de ces êtres sont envoyés par les Célestes pour suivre l'évolution de l'humanité au fil des siècles et la protéger contre de terribles créatures : les Déviants. À la fin de leur mission, ils pourront retourner sur leur planète Olympia. Ils se nomment Sersi, Ikaris, Ajak, Thena, Druig, Kingo, Phastos, Gilgamesh, Makkari et Sprite. Découvrez leurs caractéristiques et leurs interprètes dans le film.

Sersi

Sersi est une penseuse, et son énergie cosmique se manifeste par la transmutation de la matière. Elle est capable de la manipuler et de changer un objet en un autre. C’est quelqu’un de sûr et d’attentionné, qui utilise son esprit et ses pouvoirs pour aider ceux qui en ont besoin.

Sersi (Gemma Chan) - Les Éternels ©Marvel

Dans les Les Éternels, c'est Gemma Chan qui interprète la super-héroïne. On avait déjà pu la voir dans Captain Marvel mais dans un autre rôle, celui de Minn-Erva. Elle est également apparue dans Les Animaux fantastiques et elle a prêté sa voix à l'antagoniste Quintessa de Transformers: The Last Knight et à Naamari dans la version originale de Raya et le Dernier Dragon. Enfin, elle était en 2018 au casting de la comédie romantique Crazy Rich Asians.

Ikaris

Ikaris est un combattant. Il possède le pouvoir suprême et une force incroyable. Son énergie cosmique lui permet de voler et de faire jaillir de puissants rayons de ses yeux. Il prend ses responsabilités d’Éternel très au sérieux et reste concentré sur son objectif. Il est indépendant, clairvoyant, et il aime garder le contrôle.

Ikaris (Richard Madden) - Les Éternels ©Marvel

Avant ce rôle, Richard Madden s'est fait connaître en incarnant Robb Stark dans Game of Thrones, puis en portant la série Bodyguard à voir sur Netflix. Au cinéma, il s'est transformé en Prince Charmant pour le film live Cendrillon, avant de participer au biopic sur Elton John, Rocketman, et d'apparaître dans le film de guerre de Sam Mendes, 1917.

Ajak

Ajak est une penseuse, et la seule Éternelle ayant un lien direct avec les Célestes. Elle est la matriarche et la guide spirituelle des Éternels. Elle les conduit et prend soin d’eux, elle apporte son soutien au groupe comme à chacun d’entre eux individuellement.

Ajak (Salma Hayek) - Les Éternels ©Marvel

C'est Salma Hayek qui a été choisie pour interpréter Ajak. On ne présente plus la comédienne, révélée grâce à Robert Rodriguez avec Desperado puis Une nuit en enfer, dans lequel elle se livre à une danse mythique. Dernièrement, elle était aux côtés de Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson pour la comédie d'action Hitman and Bodyguard 2, et elle sera également cette année dans House of Gucci de Ridley Scott.

Thena

Thena est une Éternelle très puissante et une extraordinaire combattante. Avec son ami Gilgamesh, elle est l’une des plus redoutables forces du groupe.

Thena (Angelina Jolie) - Les Éternels ©Marvel

Comme Salma Hayek, on ne présente plus Angelina Jolie. Elle est certainement la plus grande star du casting de Les Éternels, bien qu'elle soit moins présente sur les plateaux de tournages ces dernières années, notamment en raison d'un risque de cancer du sein. En plus du film Marvel, on l'attend dans Ceux qui veulent ma mort, le nouveau film de Taylor Sheridan prévu prochainement.

Druig

Druig est un penseur, et son énergie cosmique lui permet de contrôler les esprits. Il peut utiliser son pouvoir pour influencer ses compagnons Éternels, et il l’a fait pour contrôler l’esprit des humains pendant plus de 7000 ans en période de conflit.

Druig (Barry Keoghan) - Les Éternels ©Marvel

Barry Keoghan l'incarne dans Les Éternels. Le jeune acteur a déjà travaillé avec des grands cinéastes comme Yórgos Lánthimos pour Mise à mort du cerf sacré et surtout Christopher Nolan pour Dunkerque. Il est aussi du Green Knight de David Lowery et fera une petite infidélité à Marvel en jouant dans le film DC The Batman.

Kingo

Kingo est un combattant capable de générer de puissantes décharges d’énergie cosmique à partir de ses mains. Enthousiaste et sûr de lui, il ne manque pas de style. Kingo admire beaucoup Ikaris et veut comme lui être considéré comme un héros important.

Kingo (Kumail Nanjiani) - Les Éternels ©Marvel

Son interprète, Kumail Nanjiani, est avant tout un acteur de comédie. L'humoriste l'a notamment prouvé en jouant Dinesh dans la géniale série Silicon Valley. Pour Les Éternels, il a surtout dû faire une grosse préparation physique pour entrer dans la peau du super-héros.

Phastos

Phastos est un penseur, auquel son énergie cosmique donne le pouvoir de faire progresser l’humanité. Maître inventeur et technopathe, il est l’une des personnes les plus intelligentes de l’univers. Tout comme Sersi, Phastos s’est attaché aux humains et apprécie leur compagnie.

Phastos (Brian Tyree Henry) - Les Éternels ©Marvel

Brian Tyree Henry n'en est pas à son premier film de super-héros puisqu'il a prêté sa voix à Jefferson Davis dans Spider-Man: New Generation. Il était également au casting de Joker, centré sur le célèbre vilain de l'univers DC. À côté, on se souvient surtout de lui pour son rôle de Paper Boi dans l'excellente série Atlanta. Il sera prochainement dans la nouvelle adaptation de Cyrano par Joe Wright, ainsi que dans le prochain film d'action de David Leitch, Bulltet Train.

Gilgamesh

Gilgamesh est un combattant. C’est le plus fort de tous les Éternels. Il peut utiliser son énergie cosmique pour créer un exosquelette qui démultiplie sa force. Lorsqu’il ne se bat pas, Gilgamesh est quelqu’un de gentil et de calme qui aime profiter de la vie. Il est très proche de Thena et la protège.

Gilgamesh (Ma Dong-seok) - Les Éternels ©Marvel

S'il est une star en Corée, Ma Dong-seok l'est moins en France. Il a tout de même marqué les esprits des spectateurs de Dernier train pour Busan en jouant le gros bras au grand cœur. Ses autres films ont malheureusement rarement été présentés en France hors des festivals.

Makkari

Makkari est une combattante, et son énergie cosmique fait d’elle la femme la plus rapide de l’univers. Elle fait tout à grande vitesse, que ce soit courir ou lire un livre. Elle est plus rapide que la vitesse du son. La vitesse et la furtivité de Makkari lui permettent de semer la pagaille avant que quiconque ait pu la remarquer. Mais à présent, elle est assez désabusée et s’ennuie un peu sur Terre.

Makkari (Lauren Ridloff) - Les Éternels ©Marvel

Les fans de The Walking Dead seront ravis de retrouver Lauren Ridloff qui joue Connie dans la série de zombies. La comédienne tient un rôle récurrent dans la série depuis la saison 9. Au cinéma, elle était récemment dans Sound of Metal. Après Les Éternels, on devrait certainement la revoir davantage.

Sprite

Sprite est une combattante et une conteuse. Elle a le pouvoir de créer des illusions à partir de son énergie cosmique, et elle peut se rendre invisible – ainsi que ceux qui l’entourent. Âgée de 7000 ans, elle a le corps d’une jeune fille de 12 ans, ce qui est frustrant pour elle car elle ne veut pas être traitée comme une enfant.

Sprite (Lia McHugh) - Les Éternels ©Marvel

Malgré son jeune âge, Lia McHugh a déjà plusieurs rôles à son actif. Elle était dans Songbird avec K. J. Apa, et a participé à la série Into the Dark disponible sur Prime Vidéo. À 14 ans elle rentre dans la cours des grands avec Les Éternels.

Découvrez le nouveau film Marvel dans les salles à partir du 3 novembre. Retrouvez ici notre critique, et la bande-annonce.