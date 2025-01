Les fans de Deadpool & Wolverine s’insurgent contre les Oscars

"Deadpool & Wolverine" a été le deuxième plus gros succès du box-office mondial en 2024 derrière "Vice-Versa 2". Pourtant, le film n’a reçu aucune nomination aux Oscars. Et ça ne passe pas auprès de certains fans.

Pas de nominations aux Oscars pour Deadpool & Wolverine

En 2024, Marvel a dévoilé un film très attendu avant sa sortie : Deadpool & Wolverine. Hugh Jackman est ainsi réapparu sur grand écran dans la peau de Wolverine, vingt-quatre ans après sa première apparition dans le rôle dans X-Men et sept ans après sa dernière dans Logan. Dans ce nouveau film, il a fait équipe avec le personnage de Ryan Reynolds pour faire face à la menace représentée par la mutante Cassandra Nova.

S’il était très attendu avant qu’il ne soit dévoilé, Deadpool & Wolverine a fait encore plus fort que ce que beaucoup avaient prédit. Il a réalisé une performance historique pour un film R-Rated, en récoltant plus d’1 milliard de dollars de recettes ! Autant dire que le long-métrage de Shawn Levy s’est fait de très nombreux fans. Or, certains d’entre eux sont en colère contre les votants pour les Oscars.

Les fans en colère

On connait la liste des nominés pour les prochains Oscars depuis ce jeudi 23 janvier. Mais Deadpool & Wolverine n’est en course dans aucune catégorie. Via les réseaux sociaux, plusieurs fans du film ont manifesté leur mécontentement devant un tel constat.

Deadpool & Wolverine n’a donc même pas été nommé pour la statuette du meilleur son. Ni celle des meilleurs effets visuels. Ce qui est une surprise, puisque Marvel a l’habitude de placer l’un de ses films dans cette dernière. Les trois Iron Man, trois des quatre Avengers ou encore Spider-Man : No Way Home ont par exemple tous été en course pour décrocher la statuette dans cette catégorie.

Emilia Pérez en tête des nominations

À la place de Deadpool & Wolverine, ce sont Wicked, Dune - Deuxième partie, Better Man, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume et Alien : Romulus qui ont été choisis pour concourir dans la catégorie des meilleurs effets visuels.

Pour rappel, Emilia Pérez a décroché le plus grand nombre de nominations pour cette nouvelle édition des Oscars. Le film de Jacques Audiard est en lice dans 13 catégories. Dont celui du meilleur film. Derrière lui, The Brutalist et Wicked ont chacun décroché 10 nominations.

Les vainqueurs des Oscars 2025 seront connus dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars prochain.