Les fans lancent une pétition pour que Zack Snyder reste dans le DCEU

Zack Snyder a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses fans quand il a été trahi par Warner pour "Justice League". Avant le lancement de son montage sur HBO Max, ils sont encore présents et militent pour que le réalisateur continue dans le DCEU.

Le divorce entre Zack Snyder et Warner

L'histoire avait merveilleusement bien commencé. Zack Snyder s'était imposé comme l'un des artisans principaux du DCEU, l'univers étendu qui devait concurrencer Marvel. Le réalisateur avait commencé son travail avec Man of Steel, puis Batman v Superman et Justice League devait être le début des choses sérieuses, le premier épisode d'une trilogie réunissant les principales têtes de l'univers. Cette étape se passe malheureusement très mal. Zack Snyder est touché par une perte familiale qui l'oblige à retourner auprès des siens en plein tournage. Une majeure partie de son travail a été effectuée mais le studio doit boucler le reste.

Joss Whedon débarque à bord, non seulement pour achever le chantier mais aussi pour mener une large session de reshoots visant à modifier le film dans des proportions assez importantes. Justice League sort au cinéma et reçoit de très mauvaises critiques. Zack Snyder se sent forcément trahi et veut faire comprendre à tout le monde qu'il n'a rien à voir avec ce carnage. Via les réseaux sociaux, il entraîne avec lui les fans, qui vont mettre la pression sur Warner pour qu'un montage digne des ambitions du réalisateur puisse voir le jour. Le studio a finalement accepté et sortira la Snyder Cut en mars 2021 sur HBO Max.

Et après ça ? Doit-on attendre un retour de Zack Snyder dans le DCEU ? Hélas, non. Lors d'une récente et riche interview, Walter Hamada, boss de DC Films, a annoncé que la Snyder Cut était une "impasse narrative" pour eux et que la suite se fera sans le principal concerné. On comprenait que le montage était une manière de mettre fin à cette histoire qui avait pourtant si bien commencé.

Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

Les fans veulent (encore) se faire entendre

Les fans, eux, ne comptent pas abdiquer aussi rapidement. Ils sont convaincus que les idées que voulait développer Zack Snyder étaient hors du commun. Alors que le hashtag #ReleaseTheSnyderCut est maintenant de l'histoire ancienne, il est temps de dégainer le #RestoreTheSnyderVerse. Pas besoin d'une grande compréhension de l'anglais pour saisir ce qu'il veut dire. Pas mal de monde s'en est emparé dernièrement et le hashtag a même terminé en tendance le 31 décembre dernier.

De son côté, Zack Snyder n'a pas encore manifesté son avis à propos de ce soutien mais on imagine qu'il aimerait finir l'histoire entamée. Il disait d'ailleurs avoir déjà une idée de ce qui se passerait dans un second Justice League. Le fait est que l'on va effectivement avoir le montage du premier film, mais que l'histoire restera pour toujours en suspens. Le metteur en scène sera encore une fois ravi du support qu'il reçoit, alors que, sur ce coup, il n'a rien demandé à personne.

L'initiative a été lancée après les propos de Walter Hamada, qui ne s'est pas fait que des amis. Un invité de marque, Ray Fisher (l'interprète de Cyborg dans l'univers), a apporté son soutien au mouvement avec un tweet. L'acteur a une dent contre Joss Whedon et les producteurs après ce qui s'est passé avec les reshoots. Sa réaction a tout d'une évidence, alors qu'il clame ne plus vouloir travailler avec Walter Hamada. Ambiance...

Les fans auront eu ce qu'ils voulaient avec la Snyder Cut mais on craint que cette nouvelle initiative ne débouche sur rien du tout. Warner et DC Films ont désormais une stratégie bien définie, sans qu'une place n'y soit réservée pour Zack Snyder. Le remettre en avant après tout ce qui s'est passé serait un retournement de veste bien étrange qui discréditerait le studio.