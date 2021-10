Les frères Russo bientôt de retour dans le MCU ?

Joe et Anthony Russo sont des réalisateurs légendaire du MCU. Attelés à plusieurs autres projets depuis "Avengers : Endgame", des négociations en cours sont évoquées, concernant leur retour du côté de Disney et Marvel.

Les frères Russo : du petit à écran à la gloire hollywoodienne

Fils d’un homme politique libéral, Joe et Anthony Russo ont fait le choix de ne pas emprunter la même route que leur père. Les deux frères ont donc passé une formation artistique avant de saisir leur première opportunité de réaliser un long-métrage grâce à l’aide de Steven Soderbergh.En effet, avec sa maison de production Section Eight, il produit leur première œuvre Bienvenue à Collinwood.

En parallèle de leurs films, les deux metteurs en scène réalisent surtout plusieurs épisodes de séries télé telles qu’Arrested Development, Community ou bien encore Happy Endings.

La consécration arrive alors en 2012 lorsque Marvel Studios les engage pour réaliser le second volet des aventures de Steve Rogers, avec Captain America : le Soldat de l’Hiver. Le succès est alors au rendez-vous, et pas seulement commercialement (le film récolte 714 millions de dollars au box-office, pour un budget de 170 millions). En effet, les frères Russo s’approprient totalement le personnage et ses enjeux, ce qui donne un long-métrage mélangeant film de super-héros et thriller d’espionnage. Clairement, les réalisateurs réussissent leur pari de donner leur identité à leur blockbuster.

Captain America : le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Forts de ce succès, ils sont donc engagés pour réaliser Captain America : Civil War, troisième volet sorti en 2016. La réussite est une nouvelle fois au rendez-vous, tant au niveau commercial qu’au niveau critique. Mais le meilleur reste toutefois à venir.

Ainsi, ils se voient confier le plus gros projet de leur carrière : succéder à Joss Whedon pour conclure l’arc Thanos avec les deux films Avengers : Infinity War et Avengers Endgame. Le défi est réussi haut la main, Endgame devenant ainsi l’un des films les plus vus de tous les temps.

Joe évoque des négociations de retour

Il y a un peu plus d'un mois, le Wall Street Journal évoquait un arrêt des négociations pour la réalisation d'un film Marvel entre Disney et les frères Russo, relatif au litige entre Disney et Scarlett Johansson. Joe et Anthony ne souhaitaient logiquement pas mettre en scène un autre film MCU tant que la situation ne serait pas réglée.

Maintenant, les relations entre l'actrice et Marvel étant désormais apaisées : les pourparlers vont-ils reprendre entre les frères Russo et Kevin Feige pour mettre en scène un nouveau projet MCU ? Interrogé par Variety à ce sujet, Joe Russo s’est montré évasif, laissant la question ouverte :

Il serait inapproprié pour nous de commenter des négociations si nous étions au milieu de celles-ci. (…) Je suis juste heureux que le litige soit résolu. Je pense que c'est la preuve qu'un changement important a été opéré. La résolution dit beaucoup du respect porté aux artistes qui vont de l'avant dans cette industrie qui change.

Une réponse pour esquiver la question, mais qui indique en tout cas que des négociations restent en cours. En attendant, les frères Russo investissent les grandes plates-formes de streaming. Après Cherry, film distribué par Apple TV+ et porté par Tom Holland, le prochain film des deux réalisateurs, intitulé The Gray Man, sera diffusé sur Netflix. On y retrouvera notamment Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Wagner Moura et Regé-Jean Page. Le second projet se nomme Citadel, et sera une série d’espionnage diffusée sur Amazon.