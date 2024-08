Ce soir à la TV : 4 ans après sa sortie, cette comédie culte a été une des plus vues en France

France 3 diffuse ce soir la comédie "Les Fugitifs". Par le passé, le film culte de Francis Veber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu avait été un des plus vus à la télévision française.

Les Fugitifs : et de trois pour le trio

Après avoir connu un grand succès avec La Chèvre (1981) et Les Compères (1983), Francis Veber décida de réunir à nouveau Pierre Richard et Gérard Depardieu dans la comédie Les Fugitifs (1986). Les difficultés à gérer les deux comédiens dans La Chèvres n'avaient visiblement pas éprouvé tant que ça le cinéaste, et cette troisième réunion du duo d'acteurs en est la preuve. Dans le film, Pierre Richard interprète une fois de plus (et la dernière) François Pignon, ce personnage simple et maladroit dont la vie va basculer. Ou plutôt, ici, c'est lui qui va bouleverser le destin d'un homme qui n'avait rien demandé.

Alors qu'il vient de sortir de prison, Jean Lucas (Gérard Depardieu), ancien braqueur de banques, va tenter de mener une vie honnête, loin du crime. Sauf qu'à peine entré dans une banque pour déposer un chèque, Jean voit les emmerdes arriver avec François Pignon, qui a décidé de braquer les lieux. Mais Pignon est peu expérimenté et très vite la police cerne l'endroit. Pour s'en sortir, Pignon prend Jean en otage. Sauf qu'avec la réputation de ce dernier, les forces de l'ordre pensent que Jean est le véritable criminel dans cette affaire. Les deux hommes vont donc fuir ensemble.

Un succès en salles et à la télévision

En tournant Les Fugitifs, Francis Veber a une fois de plus dû faire face à plusieurs complications. Outre un terrible accident qui a failli tuer l’acteur Jean Benguigui, l'ambiance trop décontractée sur le plateau a été un cauchemar pour le cinéaste. Mais ces difficultés en valaient la peine quand on voit le succès qu'a été le long-métrage. Après avoir attiré 7 millions de spectateurs et de spectatrices avec La Chèvre, puis 4,8 millions avec Les Compères, Francis Veber a vu sa comédie Les Fugitifs engranger 4,4 millions d'entrées en France. Mieux encore, en Union soviétique, où Pierre Richard et Gérard Depardieu étaient très populaires, 22,9 millions de billets ont été vendus. De quoi convaincre le réalisateur à tourner le remake américain en 1989.

Les Fugitifs ©Gaumont

Mais une comédie devient réellement culte avec le temps. Quand des années après sa sortie, le public est toujours au rendez-vous. Et Les Fugitifs est de ces films toujours appréciés. En atteste son score impressionnant lors d'une diffusion télé, quatre ans après sa sortie en salles. En effet, en 2014, Médiamétrie (via Télé 2 Semaines) publiait le palmarès des meilleures audiences des films en prime time depuis sa création en 1989. Dans ce classement, la comédie de Francis Veber se retrouvait en 14e position des films les plus vus, avec 13,36 millions de téléspectateurs réunis devant TF1 le 4 mars 1990.

Soit juste devant l'autre aventure de Pierre Richard et Gérard Depardieu, Les Compères, 15e du classement avec 13,32 millions de téléspectateurs lors de la diffusion du 14 avril 1992 sur TF1. Au-dessus, se trouvait cette fois Les Sous-Doués avec 13,46 millions de téléspectateurs devant leur poste le 10 avril 1990 (toujours sur TF1).