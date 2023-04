Les Gardiens de la Galaxie 3 : un extrait beaucoup trop émouvant dévoilé

"Les Gardiens de la Galaxie 3" semble bien partie pour émouvoir le public et les fans des films Marvel. En atteste un extrait dévoilé qui met en scène Rocket aux côtés de ses "premiers amis"...

Le passé de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie 3

Les Gardiens de la Galaxie 3 va marquer la fin d'une longue aventure pour Peter Quill (Chris Pratt) et son équipe. Alors qu'on découvrait en 2014 (dans Les Gardiens de la Galaxie) cette bande de super-héros pas comme les autres, ce troisième opus sera le dernier de la saga. Un dernier tour de piste pour Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel), accompagnés de Nebula (Karen Gillan) et Mantis (Pom Klementiieff), toujours réalisé par James Gunn.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Alors qu'on nous a annoncé que certains de ces personnages devraient avoir une fin tragique à l'issue de ce film, Les Gardiens de la Galaxie 3 sera aussi l'occasion d'en découvrir davantage sur le passé de Rocket. Son arc narratif sera, a priori, important dans le scénario du film Marvel.

Attention, séquence émotion !

Et pour en avoir un petit aperçu, un extrait a été dévoilé par le média américain Collider (vidéo ci-dessous). Une scène touchante où on voit Rocket, plus jeune, enfermé dans une cage et en train de discuter avec des animaux qui ont subi le même sort que lui : une modification génétique par le terrible scientifique High Evolutionary (ou Maître de l'évolution en VF).

Quatre créatures qui rêvent d'un avenir meilleur et qui se confient sur le nom qu'ils aimeraient porter. Ainsi, la loutre voudrait s'appeler Lyla, le morse opte pour Teefs et le lapin pour Floor, avant que Rocket ne nous donne les origines de son prénom. Une séquence déchirante qui se termine par Lyla disant : "C'est vraiment bien d'avoir des amis". On ne peut alors que s'inquiéter de leur sort, même si celui de Rocket est déjà connu.

Les Gardiens de la Galaxie 3 est à découvrir dans les salles le 3 mai 2023.