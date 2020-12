Les Gardiens de la Galaxie : un film et une série prévus sur Disney+

Les Gardiens de la Galaxie vous manquent ? Ne vous inquiétez pas, vous allez les voir plus d'une fois dans les prochaines années. En plus d'un troisième épisode, un téléfilm Holiday Special par James Gunn et une série sur Baby Groot sont prévus sur Disney+.

Les Gardiens de la Galaxie : un téléfilm par James Gunn

Les membres des Gardiens de la Galaxie seront l'une des grandes attractions de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Personne n'oublie qu'un troisième épisode, toujours réalisé par James Gunn, doit voir le jour. La dispute avec Disney au sujet d'anciens tweets a quelque peu ralenti la conception du film. Après avoir été viré (et engagé par Warner pour The Suicide Squad), le réalisateur a été rappelé pour diriger le projet. Personne d'autre que lui n'est mieux indiqué pour s'occuper des Gardiens.

Même dans le cas d'un téléfilm Disney+, il ne veut pas les lâcher. Kevin Feige a profité de l'Investor Day de Disney pour annoncer qu'un Holiday Special allait sortir sur Disney+ à Noël 2022. James Gunn sera à la barre pour diriger cette petite gourmandise inspirée par le premier Holiday Special de Star Wars. Un téléfilm à la réputation honteuse, que l'on continue encore de moquer de nos jours à cause de son ton kitsch, de ses phases chantées ou de l'utilisation ratée des personnages. Une nouvelle tentative Star Wars est sortie cette année, en version LEGO, sans parvenir davantage à convaincre. Dans un tweet, James Gunn a avoué avoir été fan dans sa jeunesse de ce téléfilm et il cherchera à lui rendre hommage à sa manière.

Pour gagner du temps et avoir tout le monde sous la main, le tournage du téléfilm va se faire en même temps que celui des Gardiens de la Galaxie 3. On ne sait pas ce que le malin metteur en scène nous prépare mais on place toute notre confiance en lui pour nous faire plaisir avec cet objet télévisuel récréatif. N'espérez pas que le scénario aura une importance dans le MCU, le contenu sera probablement anecdotique et prétexte à des situations amusantes. Tout est possible avec James Gunn, même faire chanter Drax. En période de Noël, on ne demande que du pur divertissement et du fan service à gogo. Les principaux acteurs seront tous au casting et on espère quelques apparitions surprises des copains du MCU. Chez Star Wars, le Holiday Special permettait un grand rassemblement entre des figures majeures et mineures de l'univers.

En début d'année 2022, les Gardiens iront aussi faire un tour aux côtés de Thor dans Love and Thunder. Chris Pratt et Vin Diesel sont annoncés au casting par les médias américains. Si les deux sont confirmés dans le film, leurs camarades devraient aussi les accompagner pour ne pas briser le groupe. La bande à Star-Lord ne sera pas mise au placard et aura du temps de présence avant le troisième épisode qui lui sera consacré. Une suite attendue en 2023, sans date précise de sortie.

Une série pour Baby Groot

I Am Groot ©Disney

Pour couronner le tout, Kevin Feige a annoncé également une série Disney+ sur Baby Groot. La version réduite de l'arbre au vocabulaire limité est une mascotte cute qui a précédé "Baby Yoda". Il s'exprimera dans I Am Groot, une compilation de plusieurs courts-métrages mise en ligne sur Disney+ à une date indéterminée. Baby Groot vivra des péripéties folles, en croisant sur sa route plusieurs des figures du MCU. L'annonce s'est limitée au strict minimum. Impossible d'affirmer si l'on aura des prises de vues réelles ou de l'animation sur ce coup.