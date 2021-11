Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : un personnage secondaire emblématique fera son retour

Après être passé chez DC Comics, le réalisateur James Gunn va revenir chez Marvel Studios pour « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ». L'occasion pour lui de rappeler un acteur emblématique qui faisait une courte apparition dans le deuxième volume.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : ce que l'on sait

Attendu pour le 3 mai 2023 dans les salles françaises, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 vient tout juste de débuter son tournage. Le long-métrage marque le retour de James Gunn chez Marvel Studios. En effet, le réalisateur des deux premiers Les Gardiens de la Galaxie avait été remercié par Marvel Studios en 2018 pour des tweets outranciers qu'il avait rédigés entre 2008 et 2011. Des tweets dans lesquels James Gunn plaisantait sur des sujets comme le viol et la pédophilie.

Rapidement, DC et Warner ont récupéré le réalisateur pour lui offrir la réalisation de The Suicide Squad. Une nouvelle qui n'a pas plu à Marvel. La firme a donc décidé de le rappeler pour mettre en scène Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel Studios

Si on ne sait pas encore de quoi va parler le film, toute la distribution habituelle est de retour. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan et Pom Klementieff sont tous confirmés au casting. Et évidemment, Bradley Cooper et Vin Diesel prêteront une fois de plus leurs voix à Rocket et Groot. Will Poulter rejoint également le Marvel Cinematic Universe (MCU) dans la peau d'Adam Warlock, qui jouera un rôle prépondérant dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Le retour de Sylvester Stallone

Outre le retour du casting original, un autre comédien va également réapparaître dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Il s'agit en effet de Sylvester Stallone, qui reviendra donc dans le rôle de Stakar Ogord. Ce dernier, chef des Ravageurs, faisait une courte apparition dans le deuxième volume, où il réglait notamment ses comptes avec le regretté Yondu. C'est l'acteur lui-même qui a confirmé son retour en postant une vidéo en direct du tournage sur son compte Instagram. Une vidéo dans laquelle il présente à ses abonnés une machine qui permet aux équipes techniques de dupliquer le visage d'un acteur en son absence. Un clip des coulisses assez intéressantes qui met en lumière cette technique régulièrement utilisée à Hollywood.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ©Marvel Studios

Pour rappel, Stakar Ogord est créé en 1975 par Steve Gerber et Sal Buscema. Initialement, le personnage est issu d'un univers alternatif dans les comics ; fils de Quasar et de Kismet, il est, dès sa naissance, enlevé et abandonné sur la planète Arcturus IV. Après une enfance difficile, il croise la route des Gardiens de la Galaxie. Il rejoint rapidement l'équipe, qui l'aide à découvrir son passé et devient le super-héros Starhawk. Récemment, à l'occasion de l'énorme crossover Secret Wars, Stakar Ogord est réapparu dans le continuum temporel classique, celui de la Terre-616. Ainsi, le personnage est de retour dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, en espérant qu'il puisse jouer un plus grand rôle que lors de sa précédente apparition.