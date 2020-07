Les Nouveaux mutants : il sera question d'un personnage très connu dans le film

"Les Nouveaux mutants" sera un film à part pour les X-Men avec une histoire déconnectée de ce qu'on a vu dans les derniers films de la franchise. Mais quelques références à l'univers sont prévues et en particulier à un personnage très connu. À défaut d'un caméo...

Les Nouveaux mutants, c'est pour bientôt

Quand la Fox avait encore sous son contrôle les X-Men (avant le rachat par Disney), Les Nouveaux mutants a été lancé en complément de la saga avec les héros habituels. Une proposition atypique, comme les comics, où se croise l'univers habituel des mutants avec une grosse dose d'horreur dans le lot. Le long-métrage raconte l'arrivée de Danielle Moonstar (Blu Hunt) dans un hôpital psychiatrique commandé par le Dr Cecilia Reyes (Alice Braga). Elle va rencontrer d'autres jeunes dans son cas, qui se retrouvent enfermés parce qu'ils représentent un danger pour l'extérieur. Sa détention au sein de l'établissement s'accompagne d'événements étranges qui vont forcer nos héros à s'unir pour rester en vie. Les rôles principaux ont été confiés à la nouvelle génération, Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton et Henry Zaga. Le film de Josh Boone doit sortir le 26 août prochain chez nous, date à laquelle doit aussi arriver le monstre Tenet. Et si cette concurrence déclenchait un nouveau report ?

Une connexion avec le Professeur Xavier

Josh Boone a expliqué chez SlashFilm que Les Nouveaux mutants sera connecté au monde des X-Men avec des références au Professeur Xavier. Le personnage était campé dernièrement par James McAvoy mais il n'apparaîtra pas dans cet autre film.

Ils parlent du Professeur X et de ces choses, mais il n'y a pas de caméo de sa part ni quoi que ce soit comme ça.

Le réalisateur avait déjà expliqué qu'une précédente version de son scénario contenait une apparition de Xavier et aussi la présence de Storm (Alexandra Shipp). Ils auraient permis de se connecter directement au reste de la franchise pour se poser comme une sorte d'extension dans un univers étendu. Parler simplement du Professeur sans savoir quelle incarnation est concernée ne le fait qu'à moitié, comme une référence générale aux X-Men et non-directe aux derniers films. Avec Disney qui se trouve maintenant dans la gestion du film, Les Nouveaux mutants est pour eux plus une épine dans le pied qu'autre chose. Mais en cas de succès, Josh Boone ne serait pas contre le fait de compléter la trilogie qu'il avait en tête.