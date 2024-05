L'Exorciste : un grand nom du cinéma d'horreur pourrait réaliser le prochain film

Enfin une bonne nouvelle pour la franchise "L'Exorciste" qui pourrait se poursuivre sous la direction de Mike Flanagan. Le réalisateur serait en charge de la suite de "L'Exorciste : Dévotion" (2023) que devait réaliser David Gordon Green.

L'Exorciste : une franchise relancée

Si L'Exorciste (1973) est considéré comme un chef-d'œuvre, on ne peut pas dire que les suites et les films dérivés soient parvenus à s'approcher de son niveau ou de son impact sur la culture populaire. D'ailleurs, William Friedkin n'a jamais caché son rejet de ces projets, refusant de les voir et n'ayant eu que la patience de regarder quelques minutes du deuxième opus. Le cinéaste estimait que les producteurs qui avaient donné naissance à ces films n'avait tout simplement rien compris à son œuvre et s'étaient contenté d'utiliser le titre pour attirer le public.

Pourtant, cela n'a pas empêché un reboot de voir le jour en 2023 avec L'Exorciste : Dévotion. Réalisé par David Gordon Green, le long-métrage ignore toutes les suites et se déroule plusieurs années après le premier. Soit le même principe que pour Halloween (2018) du même réalisateur. Produit par Blumhouse avec un budget de 30 millions de dollars, le film en a rapporté près de 137 millions au box-office mondial. Pas forcément de quoi rassurer le studio qui, après avoir acheté les droits pour plus de 400 millions de dollars, envisageait de lancer avec Dévotion une trilogie. De plus, les critiques ont été désastreuses, et David Gordon Green a fini par quitter la suite, The Exorcist : Deceiver, prévue un temps pour le 18 avril 2025 aux États-Unis.

Mike Flanagan pour assurer la relève ?

Le projet semblait donc au point mort. Jusqu'à ce que des sources de Deadline annoncent la venue de Mike Flanagan pour la réalisation du prochain film L'Exorciste. Le cinéaste aurait été validé par Blumhouse et Universal Pictures, qui n'ont néanmoins pas voulu commenter cette information. Mais si cela se confirme, la présence de Mike Flanagan pourrait rassurer les fans. Le réalisateur a plutôt la cote auprès des adeptes du cinéma de genre. On lui doit notamment Ouija : Les Origines (2016), qui avait rapporté 81 millions de dollars dans le monde pour un budget de 5 millions de dollars.

C'est aussi sur Netflix qu'il s'est fait remarquer avec la série The Haunting of Hill House (2018) ou encore Jessie (2017), adapté de Stephen King. Ajoutons à cela une autre excursion du côté du célèbre auteur avec Doctor Sleep (2019), la suite de Shining (1980). Mike Flanagan pourrait donc être un bon choix pour L'Exorciste. À condition que la production lui laisse un peu de liberté pour qu'il puisse s'exprimer...