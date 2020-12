L'Exorciste : une suite en préparation par le réalisateur d'Halloween

On fait difficilement plus culte que "L'Exorciste" dans le genre horrifique. Le film de William Friedkin a traumatisé une génération entière et garde encore pleinement sa puissance. Une suite produite par Jason Blum serait en préparation, avec David Gordon Green pour la diriger.

Le chef-d'oeuvre L'Exorciste

Regarder L'Exorciste, c'est l'assurance de passer un bon moment sous tension. Pris dans une sorte d'étau, où la mise en scène de William Friedkin vous tient par le col et ne vous lâche pas, avec une graduation magistrale dans le développement de son argument horrifique. Un chef-d'oeuvre, pour résumer. En se basant sur le livre écrit par William Peter Blatty, le film raconte comment une jeune fille, Regan, commence à avoir un comportement très étrange. Sa mère, inquiète, va essayer de savoir quel mal touche sa progéniture. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'un esprit démoniaque a pris possession d'elle. À notre grande surprise, nous apprenions cet été qu'un reboot était en préparation, sans en savoir plus. Quelques mois après, un nouveau rapport nous en dit enfin plus sur la situation.

Une suite plutôt qu'un reboot ?

The Observer explique que le projet sera porté par Morgan Creek (comme annoncé précédemment) avec l'aide de Blumhouse. Jason Blum a senti qu'il y avait une belle opportunité et veut être de la partie. Maintenant qu'il a déjà relancé la franchise Halloween, pourquoi ne pas s'attaquer à une autre sommité du genre ? La plus intéressante nouvelle est que David Gordon Green serait en discussion pour prendre le poste de metteur en scène. Il était justement derrière le Halloween de 2018 et signera les deux prochaines suites. Avant ça, on ne le connaissait pas vraiment pour ses accointances avec le cinéma de genre. Il opérait dans le circuit indépendant, avec des drames ou des comédies. Son travail lors du retour de Michael Myers n'atteint jamais la majesté de John Carpenter mais il est parvenu à s'inscrire dans le prolongement de cette oeuvre séminale sans se rater. Rappelons que la note d'intention était de zapper toutes les suites existantes pour se placer fièrement juste après l'original.

Une idée qui pourrait être reprise ici car le média ne parle pas d'un reboot cette fois, mais bien d'une suite à L'Exorciste ! Ce qui impliquerait des connexions avec la première histoire. Il y a pourtant eu d'autres films après celui de Friedkin (des suites et préquels), mais aucun n'était à la hauteur. Quelque soit ce nouveau projet, le réalisateur américain ne devrait pas y être impliqué, de près ou de loin. Avant ces nouvelles informations, il démentait fermement sur Twitter une prétendue participation :