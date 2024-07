Lily-Rose Depp face à Raphaël Quenard dans le biopic sur Johnny Hallyday ?

Quelques jours après l'annonce de Raphaël Quenard pour incarner Johnny Hallyday dans un biopic réalisé par Cédric Jimenez, un nouveau nom est évoqué pour le projet, celui de Lily-Rose Depp.

Johnny Hallyday : deux films en préparation

Johnny Hallyday va bientôt être mis à l'honneur sur grand écran. Non pas avec un biopic, mais avec deux ! En effet, un premier film a été annoncé, dirigé par Jalil Lespert et avec Matthias Schoenaerts (De Rouille et d'os) pour incarner le chanteur. Un long-métrage qui devrait mettre en lumière la rencontre de Johnny avec Laeticia Hallyday et leur histoire d'amour. Cependant, un autre projet a été confirmé par l'ex-épouse du chanteur. Cette dernière aurait validé elle-même Raphaël Quenard, en pleine ascension depuis notamment Chien de la casse (2023). Ce lui qui devrait donc se transformer en Johnny Hallyday pour le biopic de Cédric Jimenez (BAC Nord, Novembre).

Si le projet n'en est qu'à ses débuts, la question du reste du casting se pose. Car même si on ne sait pas encore exactement quelle période de la vie de Johnny Hallyday sera traitée dans le film, on peut s'attendre à y voir plusieurs personnalités importantes de sa vie. Comme ses ex-compagne Sylvie Vartan ou encore ses enfants Laura Smet et David Hallyday. On s'attend aussi à ce que Laeticia Hallyday y soit incarnée, puisque cette dernière sera très impliquée sur le film en tant que productrice (aux côtés notamment d'Hugo Sélignac). Et pour elle, un premier nom vient d'être évoqué par le magazine Closer.

Lily-Rose Depp en Laeticia Hallyday ?

D'après le site, Lily-Rose Depp aurait passé un premier test pour rejoindre le casting et incarner Laeticia Hallyday. La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis tourne depuis un moment maintenant et chante à l'occasion (comme pour la série The Idol). Même si elle n'a pas multiplié les rôles jusqu'à présent (une dizaine de films tournés en dix ans), sa carrière est en train de prendre un virage intéressant. Elle apparaîtra très bientôt dans le Nosferatu de Robert Eggers, au premier plan (voir la bande-annonce). Sa présence dans le biopic sur Johnny Hallyday n'est pas encore confirmée, mais si cela se fait réellement, il s'agira d'un gros plus pour la comédienne.

Dans tous les cas, il faudra patienter encore un moment avant d'avoir une avancée concrète du film de Cédric Jimenez puisqu'il est pour l'instant daté pour le 8 décembre 2027, soit dix ans quasiment jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday.