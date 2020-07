Little Monsters : le réalisateur de Toy Story 4 s'attaque aux monstres d'Universal - CinéSéries

Universal est sur une grande lancée avec ses monstres ! Le succès de "Invisible Man" a enfin initié quelque chose et un nouveau projet s'ajoute à la liste de ceux en préparation. Le réalisateur de "Toy Story 4" va mener "Little Monsters", un film de genre pour le grand public.

Universal vise les enfants avec Little Monsters

Universal ne chôme pas avec ses monstres, qui sont au placard depuis trop longtemps. L'échec du Dark Universe avec La Momie a retardé l'échéance mais, dorénavant, des belles choses sont sur le feu. D'après The Hollywood Reporter, en plus de tous les projets que l'on sait en développement, Josh Cooley (réalisateur de Toy Story 4) va diriger un film intitulé Little Monster qui s'adresse à un public plus large que les autres propositions. Le film ne sera pas de l'animé mais bien du cinéma en live. Rien n'est encore connu sur le scénario mais il va falloir une bonne idée pour que plusieurs monstres cultes soient réunis dans une seule intrigue.

Si la majeure partie des remakes ou projets inédits vont sûrement s'inscrire dans la lignée d'Invisible Man avec un ton moderne pour les adultes, ce Little Monsters va dénoter. Le média américain parle d'une "approche pour tous les âges des monstres classiques du studio" et d'une "lettre d'amour au Hollywood classique", en plus d'une "histoire multigénérationnelle". Il pourrait s'agir d'une bonne porte d'entrée afin que les plus jeunes s'intéressent à cette mythologie, sans exclure les plus grands qui, eux, ont un autre rapport avec ces monstres.

Des Universal Monsters en pagaille

En se rétractant sur un Dark Universe connecté à la manière du MCU (Marvel Cinematic Universe), Universal a revu sa feuille de route. Les monstres vont continuer de revenir sur les écrans mais avec des films indépendants les uns des autres. Leigh Whannell, qui a fait du bon travail sur Invisible Man, est pressenti pour s'occuper du remake de Wolfman avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Dexter Fletcher s'occupe d'un étrange projet sur Renfield, le serviteur de Dracula, pendant que Paul Feig prépare une intrigante Dark Army et qu'Amy Pascal se transformera en Fiancée de Frankenstein dans un scénario écrit par David Koepp. On citera aussi le film musical Monster Mash, ainsi qu'un possible retour de Frankenstein. Rien n'est encore prévu pour une autre Momie, l'Étrange Créature du lac noir ni pour Le Fantôme de l'Opéra.