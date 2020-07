Wolfman : le réalisateur d'Invisible Man pourrait diriger Ryan Gosling

Le bestial "Wolfman" va être repris dans cette réactualisation des Universal Monsters. Le réalisateur de "Invisible Man", Leigh Whannell, serait sur les rangs pour diriger Ryan Gosling dans le rôle principal. Le nouveau protégé de Jason Blum commence à se faire une place dans le milieu.

Wolfman revient avec les traits de Ryan Gosling

Dans Le Loup-Garou de 1941, un homme se fait mordre par un loup lors d'une sortie nocturne et devient à son tour un loup-garou. Au fur et à mesure, il va découvrir son penchant animal et comprendre qu'il peut se transformer en cette bête assoiffée de sang. Une histoire classique, qui sera remise au goût du jour dans un remake qui pourrait avoir trouvé son réalisateur. The Wrap annonce que c'est Leigh Whannell qui est en discussion pour diriger le projet et le co-écrire.

On comprend très bien pourquoi le garçon est dans le coup car il vient de sortir un essai convaincant avec Invisible Man, autre remake tiré des Universal Monsters. Cory Finley avait été évoqué comme proche de ce projet mais il semblerait qu'il ne soit plus du tout le premier choix. Et tant mieux ! Leigh Whannell suit vraiment une progression logique dans sa carrière. Le très efficace Upgrade avait montré l'étendu de son potentiel, qu'il a confirmé avec Invisible Man. S'il se retrouve sur Wolfman, il pourrait à nouveau s'emparer d'une histoire mythique afin d'y injecter des thématiques et des motifs modernes. Après avoir pu s'appuyer sur la talentueuse Elisabeth Moss, il aurait ici sous ses ordre la star Ryan Gosling, annoncée pour le rôle principal.

Les Universal Monsters prennent un nouveau départ

Universal voulait copier la recette de l'univers étendu de Marvel en créant un tout connecté avec ses monstres mythiques. Mais l'échec qu'a été La Momie leur a coupé l'envie dès le départ et c'est maintenant des histoires développées en autonomie qui vont permettre de donner une seconde vie aux classiques du studio. Le premier film de ce nouveau départ a été le très recommandable Invisible Man, version totalement contemporaine produite par Jason Blum. En plus de Wolfman, plusieurs autres projets sont en développement. Amy Pascal et David Koepp collaborent sur La Fiancée de Frankenstein, Dexter Fletcher prépare quelque chose sur le serviteur de Dracula, Paul Feig va sortir sa Dark Army et un film musical Monster Mash serait aussi sur la liste.