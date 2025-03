L’Odyssée : premières photos de Tom Holland dans le film de Christopher Nolan

En février, la première photo de "L’Odyssée" a été partagée par Universal. Quelques semaines plus tard, nous découvrons les premières images de Tom Holland sur le tournage du film de Christopher Nolan.

Après celle sur Matt Damon…

Pour son dernier film en date, Christopher Nolan a réalisé un biopic sur l’un des hommes les plus influents de l’Histoire moderne avec Oppenheimer. Son nouveau projet est peut-être encore plus ambitieux. Le cinéaste va nous proposer L’Odyssée, une adaptation d’un des récits les plus célèbres de tous les temps, attribué à Homère et qui aurait été écrit vers la fin du VIIIème siècle avant J.C..

Le tournage de L’Odyssée a désormais débuté. En février, nous avons même eu droit à une première image du film. Celle-ci montrait Matt Damon, et révélait que Christopher Nolan l’avait choisi pour tenir le rôle d’Ulysse. Plusieurs semaines après cela, de nouvelles images du long-métrage ont fuité.

… de nouvelles photos de L’Odyssée dévoilées

Sur X, plusieurs photos du tournage de L’Odyssée ont commencé à émerger. Celles-ci montrent notamment Tom Holland dans le costume de son personnage, aux côtés de Christopher Nolan sur un bateau. Des clichés supplémentaires montrent aussi l’acteur avec Jon Bernthal, l’un des autres membres du casting.

SPOILERS! Photos emerge from The Odyssey set, directed by Christopher Nolan Starring Tom Holland (pictured), Matt Damon and more pic.twitter.com/ynjXQEqXGx — illroots (@illroots) March 12, 2025

Tom Holland and Jon Bernthal on the set of ‘THE ODYSSEY’! pic.twitter.com/OCJy7JlcCA — best of tom holland (@thollandrchive) March 13, 2025

Ces photos ne permettent toutefois pas de savoir le rôle que tiennent les deux comédiens dans le film. Il se murmure que Tom Holland pourrait jouer Télémaque, le fils d’Ulysse et Pénélope. Mais nous attendons encore la confirmation de cette information, qui pourrait rapidement arriver.

Christopher Nolan opte une nouvelle fois pour des effets pratiques

En tout cas, les clichés prouvent que, comme à son habitude Christopher Nolan a choisi d’utiliser le plus d’effets pratiques possibles pour son film. Il tourne donc des scènes sur de véritables bateaux. Pour rappel, il a aussi prévu de faire construire une marionnette géante pour le cyclope présent dans L’Odyssée. Le résultat à l’écran devrait être marquant.

D’autres photos du tournage de L’Odyssée ne devraient pas tarder à fuiter. On pourrait par exemple bientôt découvrir les looks de Zendaya, Anne Hathaway ou encore Robert Pattinson dans le long-métrage. Pour le moment, les rôles que ces comédiens tiennent dans le film sont également inconnus.

Universal a fixé la date de sortie de L’Odyssée au 17 juillet 2026 en Amérique du Nord. Le film devrait donc être projeté dans les salles françaises à partir du 15 juillet 2026.