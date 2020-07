Mad Max : Charlize Theron déçue de ne pas reprendre le rôle de Furiosa dans le préquel - CinéSéries

George Miller n'en a pas terminé avec Mad Max. Un nouveau film, qui sera un préquel à "Fury Road", va voir le jour. Hélas, Charlize Theron ne pourra pas reprendre le rôle de Furiosa car elle sera trop vieille pour correspondre au scénario et elle ne peut cacher sa déception.

Mad Max : Fury Road, ce renouveau inattendu

5 ans après sa sortie, le choc reste intact. George Miller a réussi à relancer l'univers Mad Max de manière fulgurante avec Fury Road. Pas de Mel Gibson dans le rôle principal, c'est Tom Hardy qui s'en empare pour une histoire complètement nouvelle. Le film suit la rencontre entre notre héros et une bande de femmes qui veut se défaire du joug d'Immortan Joe. Après un tel chef-d'oeuvre, des spéculations sur une suite ont vu le jour. En mai dernier, la sentence est tombée : un nouveau film est en préparation. George Miller a décidé de partir sur un préquel qui va se concentrer sur Furiosa, LE personnage le plus marquant de Fury Road. Cette temporalité narrative ne permettra pas à Charlize Theron de reprendre son rôle iconique. Le réalisateur ne passera pas par le rajeunissement numérique et veut caster une nouvelle actrice (qui pourrait être Anya Taylor-Joy).

Lors d'une interview pour The Hollywood Reporter lors de la promotion de l'actioner Netflix The Old Guard, Charlize Theron a pu s'étendre sur sa déception de ne pas pouvoir reprendre son rôle :

Écoutez, je respecte immensément George Miller, si ce n'est plus, après avoir fait Fury Road avec lui. C'est un maître, et je lui souhaite que le meilleur, mais c'est un peu déchirant , c'est sûr. J'aime vraiment ce personnage, et je suis tellement fière d'avoir eu un rôle à jouer dans sa conception. S'il estime qu'il doit s'y prendre de cette façon, je lui fais confiance.

Un préquel osé sans Mad Max ni Charlize Theron

George Miller est, de notre point de vue, courageux de se passer de Charlize Theron alors que le public s'est pris de passion pour elle. Si l'histoire qu'il souhaite raconter se déroule trop tôt dans le passé de Furiosa, il vaut mieux qu'une actrice prenne la place plutôt que d'essayer, avec le risque que cela comporte, un rajeunissement par des effets numériques. La pratique ne donne pas toujours des résultats convaincants et l'artifice peut prendre beaucoup trop de place. Mad Max ne sera pas non plus dans ce préquel, ce qui est tout aussi risqué.

Miller a prouvé qu'on pouvait lui accorder notre confiance avec tous ses choix tranchés faits sur Fury Road. On espère vraiment que l'excellente Anya Taylor-Joy sera au casting et qu'elle détiendra le rôle principal ou un autre d'envergure - les noms de Yahya Abdul-Mateen II et Jodie Comer sont sortis. On attendra confirmation. Avant de s'occuper de ce film sans titre, le réalisateur doit finir son histoire d'amour épique : Three Thousand Years of Longing.