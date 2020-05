Mad Max Fury Road : le film sur Furiosa est confirmé (sans Charlize Theron)

Le choc "Mad Max : Fury Road" reste encore dans les mémoires, cinq ans après sa sortie sur les écrans. Un nouveau film a été évoqué plusieurs fois et il semble paré pour se faire. Le réalisateur George Miller confirme que ce sera un préquel centré sur Furiosa. Mais sans Charlize Theron.

C'en était presque improbable. Que 30 ans après le dernier épisode, George Miller sorte le monumental Fury Road, alors que la franchise Mad Max était dans un sommeil profond. Un spectacle époustouflant qui vous laisse sur le carreau tant sa virtuosité déborde de chaque plan. Toute l'intelligence du projet est d'arriver à réinventer l'univers sans reprendre les éléments de la trilogie précédente, en affichant une modernité folle (sur le fond et la forme).

Sans Mel Gibson, c'est pourtant bien un film Mad Max que l'on voit, avec des nouveaux personnages passionnants. En plus du héros éponyme, c'est cette bande de femmes menée par Furiosa qui se mettait en avant. Charlize Theron plus badass que jamais est déjà entrée au panthéon des héroïnes qui ne reculent devant rien.

Avec un univers repensé, un nouveau film était ardemment désiré par le public, avec l'espoir de se prendre une autre claque similaire ou supérieure. George Miller était intéressé par ce projet, bien qu'il ne cachait pas vouloir faire en premier lieu son histoire d'amour épique Three Thousand Years Of Longing. Mais il nous avait prévenus : un autre film Mad Max allait voir le jour. Une suite ou un préquel/spin-off sur Furiosa ? Le réalisateur confirme dans le Times (via Entertainment Weekly) qu'il va diriger le prochain film et que le scénario s'intéressera bien au passé de Furiosa. Une très bonne idée que de miser sur ce personnage fort, alors que le précédent Max de Tom Hardy n'était pas spécialement intéressant par rapport à elle. Il avait d'ailleurs fait le job en aidant les femmes à acquérir leur liberté.

Un Mad Max sans Charlize Theron ni Tom Hardy

On ne sait pas ce que ce film va raconter précisément mais il va explorer la jeunesse de l'héroïne. Ce qui veut dire que Charlize Theron ne pourra pas rependre elle rôle, pour une évidente question d'âge. George Miller avoue avoir réfléchi à une solution numérique pour garder son actrice mais la solution la plus simple est de caster quelqu'un d'autre, aux alentours de la vingtaine. Le film devrait donc remonter pas mal dans le temps, sûrement avant que Furiosa ne devienne esclave d'Immortan Joe. Une récente rumeur annonçait qu'Anya Taylor-Joy pourrait justement prendre ce rôle. Un choix qui serait excellent s'il se confirmait. Toujours rayon casting, le nom de l'inévitable Yahya Abdul-Mateen II était aussi cité.

Quand les conditions seront réunies, George Miller reprendra son travail sur Three Thousand Years of Longing puis, ensuite, enfin, il s'attaquera à Mad Max. On meurt d'impatience.