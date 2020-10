Mad Max : le préquel sur Furiosa est confirmé, découvrez le casting

Cinq ans après le monstre "Mad Max : Fury Road", George Miller avance sur le nouveau film de la franchise. Celui-ci se concentrera sur le personnage de Furiosa, mais sans Charlize Theron ni Tom Hardy. Les premiers noms du casting sont connus et c'est de trois stars qu'il s'agit.

Furiosa, un personnage adoré qui aura son propre film

George Miller a pris le risque de réactiver la franchise Mad Max avec Fury Road, en faisant quasiment fi du passé. Il préserve l'univers post-apocalyptique mais change d'acteur principal. Tom Hardy devient le nouveau héros, succédant à Mel Gibson. Le personnage qui donne son nom au film est capturé par la bande menée par le tyran Immortan Joe. Il va se retrouver embarqué dans une aventure tonitruante quand les servantes du méchant (surnommées les "épouses") décident de retrouver leur liberté en le trahissant.

Max va devoir s'allier avec ces femmes pour survivre et les aider. S'ils s'en sortent, tout le monde sera gagnant. Malgré l'implication du personnage central dans la saga, il se faisait voler la vedette par Furiosa. Cette héroïne interprétée par Charlize Theron a recueilli l'approbation du public et a marqué les esprits. Il faut dire que son caractère badass et la portée féministe qu'elle véhicule sont des atouts imparables pour que l'on tombe sous son charme.

Au lieu de faire une suite à Fury Road, George Miller a annoncé qu'il allait se concentrer sur un préquel dont le sujet serait l'origine de Furiosa. Les fans ne peuvent qu'être ravis d'un tel choix et on a hâte de voir quel passé il va lui inventer.

L'intrigue devrait se situer avant qu'elle ne soit sous l'emprise d'Immortan Joe et rien ne dit que ce méchant sera dans le film. Seules des hypothèses peuvent être émises pour le moment, aucune information précise n'a été donnée sur le scénario. Ce préquel va se dérouler plusieurs années avant Fury Road, ce qui empêche Charlize Theron de reprendre son rôle. Il y a eu une hésitation pendant un moment, pour voir s'il était possible de la rajeunir numériquement. Procédé qui n'a pas été retenu, en faveur d'un recasting du personnage. Démarche pas dénuée de risques, tant Theron était impériale.

Le casting se confirme et régale

Une rumeur avançait que Anya Taylor-Joy pourrait prendre le rôle. Deadline confirme aujourd'hui que ça sera le cas. La jeune actrice, prodige de sa génération, sera à l'affiche de Last Night in Soho d'Edgar Wright et du prometteur The Northman, qui marquera ses retrouvailles avec Robert Eggers après The Witch. Excellent choix pour prendre la relève de Charlize Theron !

Les bonnes nouvelles continuent pour le casting. Le nom de Yahya Abdul-Mateen II était aussi sorti dans la presse, avec là aussi une absence de confirmation. Elle intervient également. L'acteur qui monte en ce moment tiendra l'un des rôles principaux. Il ajoute une énorme ligne à son CV, lui qui sera présent dans le reboot de Candyman, Matrix 4 et Aquaman 2. Nous avions entendu parler d'un rôle pour Jodie Comer mais Deadline ne l'évoque pas. Pour en finir, c'est Chris Hemsworth qui sera aussi de la partie. Il n'avait jamais été question de sa participation et c'est là une excellente surprise que l'on découvre. Le préquel dispose d'une bonne base pour attirer du monde dans les salles. Fury Road avait bien fonctionné au box-office, cumulant 374,7 millions de dollars, en plus d'un succès d'estime énorme.

Aucune date de sortie n'est annoncée et il en va de même pour le tournage. Sachant que Chris Hemsworth va être occupé par Thor : Love and Thunder dès mars 2021, le film devra se tourner soit avant, soit après. Dans les deux cas, on n'imagine pas pouvoir le découvrir avant 2022.