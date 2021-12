Maman j'ai raté l'avion : Airbnb met en location la maison du film

Avis aux fans inconditionnels de "Maman j'ai raté l'avion" ! Airbnb met en location pour une nuit la maison du film située à Chicago. Au programme : visionnage des films de la saga, et repas de Noël traditionnel à base de macaronis au fromage et de pizzas !

Maman j'ai raté l'avion : c'est bientôt Noël !

Comme chaque année à l'approche des fêtes, l'envie de se replonger dans Maman j'ai raté l'avion se fait ressentir. Il faut dire que les aventures du jeune Kevin McAllister (Macaulay Culkin) se déroulent en pleine période de Noël. Le jeune garçon se retrouve livré à lui-même dans la grande maison familiale de Chicago après que ses parents l'ont oublié par mégarde avant de partir à Paris. Très vite, il se retrouve confronté à deux voleurs sans foi ni loi, et va les mettre en déroute grâce à des pièges très créatifs.

Maman j'ai raté l'avion © Disney

Sorti en 1990, le film de Chris Columbus demeure encore aujourd'hui un film indémodable et culte pour toute une génération de spectateurs. Et bonne nouvelle : il sera bientôt possible de se replonger dans le film d'une manière très immersive !

La maison est dispo sur Airbnb !

Depuis quelques années maintenant, la plateforme de location entre particuliers Airbnb met à disposition les vraies maisons de films. Il est par exemple possible de séjourner dans la maison de Bella de Twilight, ou encore dans la cabane de Tony Stark.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est la maison des McAllister qu'il sera désormais possible de réserver ! En effet, pour 25 dollars seulement, Airbnb met en location une nuit pour 4 personnes dans la villa de Maman j'ai raté l'avion à Chicago. Il s'agit d'un événement spécial à l'occasion de la sortie du remake du film sur Disney+. Les invités pourront réserver la maison directement auprès de Buzz, le grand frère de Kevin, puisque c'est lui qui est l'hôte de l'annonce.

La maison de Maman j'ai raté l'avion © Airbnb

Au programme : une nuit dans la maison culte du film, repas de Noël à base de macaronis au fromage, et pizzas, et bien sûr visionnage des films de la saga. En un mot, le rêve absolu pour tous les fans du film.

La maison de Maman j'ai raté l'avion © Airbnb

Au niveau de la décoration, les équipes d'Airbnb ont mis le paquet puisque la maison est décorée exactement comme dans le film. Y compris dans les détails, comme par exemple les pantoufles de Kevin, ou sa robe de chambre verte, qui renferme un flacon d'après-rasage...

Pour les intéressés, les réservations ouvrent le 7 décembre.