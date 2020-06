Mank : le nouveau film de David Fincher arrive en octobre sur Netflix

Les nouvelles concernant le prochain film de David Fincher, "Mank", se faisaient rares depuis un moment. Mais le scénariste Eric Roth, qui produit le long-métrage, a finalement lâché quelques informations sur le projet. Il a surtout annoncé que Mank débarquerait en octobre prochain sur Netflix.

Mank sera le premier film de David Fincher depuis Gone Girl, sorti en 2014. Le retour du cinéaste considéré comme l’un des meilleurs, voire le meilleur de sa génération, au long-métrage après six ans d’absence, est donc attendu avec impatience. Comme annoncé précédemment, Netflix en est le distributeur, il sera donc disponible exclusivement sur la plateforme (même si sa présence en festival, notamment le festival Lumière, est plus que possible).

C'est quoi Mank ?

Mank est un biopic sur Herman J. Mankiewicz, le scénariste du film culte Citizen Kane, sorti en 1941. Tourné en noir et blanc pour rester fidèle à la période de l’action, il a été écrit par le père du réalisateur, Jack Fincher. C’est Gary Oldman, oscarisé en 2018 pour son interprétation de Winston Churchill dans un autre biopic, Les Heures Sombres, qui interprète Mankiewicz.

Pour accompagner l’acteur britannique, c'est Tuppence Middleton qui joue sa femme, Sara, tandis que Tom Pelphrey campe son frère, Joseph L. Mankiewicz, lui aussi scénariste et réalisateur à succès. Lily Collins quant à elle interprète la secrétaire du scénariste, Rita Alexander, et Tom Burke prête ses traits à Orson Welles, le réalisateur de Citizen Kane. Amanda Seyfried est également de la partie dans la peau de l’actrice Marion Davies. Enfin, on peut aussi noter que Charles Dance, alias Tywin Lannister dans GOT, sera aussi au générique dans un rôle pour l’instant inconnu.

Fincher a donc, comme souvent, réuni un casting intéressant pour son nouveau film. Et alors que l’on ne savait jusqu’alors rien de Mank, Eric Roth s’est exprimé sur le long-métrage.

Mank : le nouveau Fincher arrive sur Netflix en octobre

Le scénariste Eric Roth, qui n’a donc cette fois pas écrit le film mais y était impliqué en tant que producteur, était l’invité du podcast Pardon My Take. Il en a profité pour donner des détails sur Mank en plus de révéler qu’il sortirait en octobre prochain sur Netflix, louant le travail de Fincher :

C’est une œuvre incroyable. Il a fait un film en noir et blanc comme ceux des années 30. Ça ressemble à un film des années 30 et ça en donne l’impression.

Ces déclarations devraient donner l’eau à la bouche des amateurs de Mankiewicz et Citizen Kane. Étant donné le talent de Fincher, en plus de la qualité des images, on devrait avoir droit à un biopic de grande qualité sur un homme à l’histoire intéressante, qui était par exemple en conflit avec Welles pour voir son travail être plus reconnu.

Même si Netflix n’as pas encore confirmé la nouvelle officiellement, Mank devrait donc débarquer en octobre prochain sur la plateforme, sans que l’on sache pour le moment sa date exacte de sortie.