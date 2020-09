Mank : premières images du nouveau David Fincher sur Netflix

David Fincher nous manque mais l'attente va prendre fin en octobre ! Son nouveau film, "Mank", sera visible sur la plateforme Netflix prochainement. Les premières images viennent de tomber. L'occasion de voir une partie du casting ainsi que le magnifique noir et blanc.

David Fincher et Netflix : entente gagnante ?

La dernière fois que l'on a pu voir un film de David Fincher, c'était il y a 6 ans. Le magistral Gone Girl prouvait encore que le réalisateur est l'un des maîtres de sa discipline. Son indéniable talent rend son absence encore plus frustrante pour nous. On a, certes, pu le suivre partiellement avec des productions télévisuelles comme Mindhunter ou Love, Death & Robots, chez Netflix. C'est justement sur la plateforme américaine qu'on le retrouve pour son prochain long-métrage ! Le projet se titre très sommairement Mank, en référence à Herman J. Mankiewicz, qui est le scénariste de Citizen Kane. L'un des plus grands films qui soient, réalisé par un Orson Welles au sommet de son art. Alors, que va vouloir raconter David Fincher cette fois ? Il sera évidemment question de cinéma et de la période durant laquelle Mankiewicz a écrit le chef-d'oeuvre évoqué précédemment. Il faut savoir que le scénariste avait un sérieux penchant pour l'alcool. Afin d'achever ce travail majeur dans sa carrière, il s'est rendu au Kemper Campbell Ranch et a tenu à ne pas boire une goute.

Des images pour Mank

Aucune synopsis officiel n'a été dévoilé pour nous donner plus de précisions sur Mank, mais Netflix vient de faire presque mieux en diffusant les premières images du film ! Quatre clichés qui permettent de voir Gary Oldman dans le rôle principal. Un acteur confirmé, déjà oscarisé, qui a dû apporter satisfaction à un réalisateur aussi exigeant que David Fincher. On retrouvera également au casting Tom Burke en Orson Welles, Lily Collins en secrétaire du scénariste et Amanda Seyfried campera l'actrice Marion Davies.





Ce que l'on remarque immédiatement avec ces images, c'est le magnifique noir et blanc pour lequel a opté David Fincher. Un choix artistique logique pour se remettre dans le contexte de l'époque. La photographie a l'air juste somptueuse, ce qui ne nous surprend pas avec un tel réalisateur dont l'exigence n'est plus à démontrer. C'est le chef opérateur Erik Messerschmidt que l'on retrouve derrière ce travail, un garçon qui a déjà collaboré avec Fincher sur la série Mindhunter. Le metteur en scène rappelle aussi des gens qu'il connaît pour la bande-son. Les talentueux Trent Reznor et Atticus Ross vont donner une autre dimension aux images par leur travail sonore. Pour rappel, ils étaient impliqués sur les trois derniers films de Fincher. Avec tout ce beau monde, on ne voit pas comment nous pourrions être déçus de Mank. C'est en octobre qu'interviendra la mise en ligne, à une date non précisée.