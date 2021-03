Marvel : James Gunn donne son avis sur la traduction du langage de Groot

James Gunn, le réalisateur des deux films « Les Gardiens de la Galaxie » vient de partager une traduction du langage de Groot. Vidéo à l'appui, le cinéaste donne son avis sur les sous-titres officieux des répliques de son personnage.

Les Gardiens de la Galaxie : la meilleure équipe du MCU ?

En 2014, James Gunn fait souffler un agréable vent frais sur le Marvel Cinematic Universe (MCU). Le cinéaste est chargé de mettre en scène Les Gardiens de la Galaxie. Cette équipe, peu connue du grand public, a la mission d’offrir un nouvel horizon au MCU. Et c’est un succès total. Le long-métrage de James Gunn reçoit des critiques positives et rapporte plus de 773 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 170 millions). Pourtant, sur le papier ce n’était pas gagné. Marvel Studios décide de mettre sur le devant de la scène une équipe peu connue du grand public. Côté casting, le cinéaste s’entoure d’une distribution impressionnante composée de Chris Pratt (Star Lord), de Dave Bautista (Drax), de Zoe Saldana (Gamora), de Bradley Cooper (Rocket Racoon) et de Vin Diesel (Groot). Cette team dysfonctionnelle séduit le cœur des fans au-delà des attentes du studio.

Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Ainsi, en 2017, James Gunn rempile derrière la caméra pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Là encore le film est un triomphe avec plus de 863 millions de dollars au box-office. Par la suite, les Gardiens sont également revenus dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

I am Groot

En plus de ses personnages déjà cultes, les Gardiens de la Galaxie peuvent compter sur la présence de leur mascotte : Groot. Ce dernier, adulte dans le premier opus, enfant dans le second et adolescent dans les deux derniers Avengers n’a qu’une seule réplique : I am Groot. Si la créature répète en boucle cette seule phrase, il s’agit d’un langage bien plus complexe. A chacune de ses interventions, l’arbre vivant dit quelque chose de différent, et rares sont ceux capables de le comprendre. Il y a Rocket, forcément, mais également Thor, qui ont la capacité d'assimiler les dires de leur collègue.

Groot (Vin Diesel) - Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 ©Marvel Studios

Certains fans ont essayé de décrypter le langage de Groot en fonction des situations, de ses expressions, ou de la réponse des autres personnages. Par exemple, ils ont réussi à déterminer une réplique en particulier, celle quand Groot part en poussière à cause du Snap de Thanos dans Avengers : Infinity War. Par déduction, les fans ont pensé que Groot appelait simplement son ami Rocket « papa ». James Gunn a par la suite félicité le public, pour sa traduction très juste de la réplique.

Maintenant, James Gunn est allé encore plus loin. Le cinéaste est lui-même intervenu pour partager la traduction non officielle des répliques les plus emblématiques de Groot. Et c’est franchement très drôle. Même si elles ne sont pas totalement exactes, elles coïncident parfaitement avec la situation. Par exemple, quand Groot rencontre Steve Rogers et que celui-ci lui répond « Je m’appelle Steve Rogers », Groot était en réalité en train de lui demander de l’aide. Autre moment assez cocasse, quand Les Gardiens de la Galaxie lui demandent de surveiller son langage, le petit arbre était simplement en train d’insulter tout le monde de « bitches ».

Cette vidéo circule avec les traductions «réelles» des lignes de Groot issues du script (que oui, j'ai toujours). Le dernier "papa" est correct (parce que j'avais déjà partagé ça). Les autres sont proches, de bonnes suppositions, mais pas exactes. Mais c'est du bon travail !

On vous laisse avec cette courte mais néanmoins sympathique vidéo, en attendant la sortie prochaine de The Suicide Squad, le futur film de James Gunn attendu le 4 août prochain. Quant à Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, il va encore falloir être patient puisque le long-métrage n’est pas prévu avant 2022.