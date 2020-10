Marvel : Jamie Foxx vient-il de teaser l'introduction du spider-verse ?

Le retour de Jamie Foxx dans la peau de Electro dans « Spider-Man 3 » vient d’être confirmé. Pour couronner le tout, le comédien a partagé une image intrigante teasant un éventuel futur Spider-verse. Une toile incroyable se tisse doucement…

Le retour de Jamie Foxx en Electro

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle : Jamie Foxx va reprendre son rôle d’Electro dans Spider-Man 3. L’acteur va en effet affronter Tom Holland dans un personnage qu’il a déjà porté dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un Héros. Une nouvelle inédite, qui a de quoi exciter les fans. En effet, ce retour inattendu n’est sans doute pas sans conséquence…

Jamie Foxx tease un futur Spider-Verse

Et les hypothèses vont déjà bon train quant à ce retour inopiné. Surtout que l’acteur a rajouté de l’huile sur le feu en publiant une image intrigante sur son compte Instagram. Le retour de Jamie Foxx est en effet sans doute que la partie émergée de l’iceberg, comme le laisse suggérer ce mystérieux post. Sur son compte Instagram, l’acteur a transmis une affiche créée par l’artiste novaofficial dans laquelle trois versions différentes de Spider-Man font face à Electro. Il n’en faut pas moins pour suggérer l’introduction proche d’un spider-verse en version live. L’exercice a déjà été essayé à travers le film d’animation Spider-Man : New Generation, dans lequel Sony proposait la rencontre entre plusieurs versions alternatives du super-héros. Sur cette fameuse image, deux Spider-Men semble être les versions de Tom Holland et d’Andrew Garfield. Le troisième homme est potentiellement Tobey Maguire ou une version inédite de Milles Morales.

Jamie Foxx a retiré le post très peu de temps après sa publication sans raison apparente. Personne ne sait si le comédien joue simplement avec les nerfs des fans, ou si cette publication avait un véritable sens caché. Auquel cas, Sony lui a peut-être tapé sur les doigts. Ainsi, on espère que cette publication était un véritable teasing et pas simplement une blague de Jamie Foxx. En tout cas, si ce nouveau Spider-verse s’avère être un réel projet de Sony et du Marvel Cinematic Universe, ce serait un film sans précédent. Un véritable fantasme de fan porté sur grand écran. Un délire génial qui verrait les anciens interprètes de l’araignée revenir sur le devant de la scène. Dans tous les cas, ce projet semble prendre des proportions inédites, qui seront sans doute développées dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie et dans la série WandaVision.