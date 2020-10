Que peut signifier le retour de Electro dans le MCU ?

L’annonce est tombée il y a peu : Jamie Foxx va reprendre le rôle d’Electro pour les besoins de « Spider-Man 3 ». Une révélation qui a de quoi étonner les fans Marvel, et qui laisse place à de nombreuses hypothèses.

Jamie Foxx de retour en Electro

C’est la grosse révélation de ce week-end : Jamie Foxx sera de retour en Electro dans le prochain film Spider-Man. Une annonce inattendue et extrêmement étonnante, qui soulève de nombreuses questions et hypothèses. Parce qu’avec Spider-Man : tout peut arriver ! A l’heure actuelle, c’est Tom Holland qui interprète Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Ce dernier est le héros de deux films à son effigie. L’annonce du retour de Jamie Foxx a quelque chose de particulier. Parce que le comédien a déjà campé cet antagoniste dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros.

Et c’est la première fois qu’un acteur qui a déjà interprété un personnage Marvel au cinéma est de retour dans une autre franchise. Parce que dans The Amazing Spider-Man, qui n’a d’ailleurs rien à voir avec le MCU, Jamie Foxx était face à Andrew Garflied, qui était l’interprète de Spider-Man à l’époque. Le fait qu’il revienne face à Tom Holland est inédit, car il ne s’agit pas du tout de la même saga. Enfin, inédit, pas tout à fait, puisque DC s’apprête à faire exactement la même chose dans The Flash, en ramenant Michael Keaton dans la peau de Batman…

L’arrivée des Sinister Six ?

Ce retour peut en tout cas signifier beaucoup de choses, et laisse place à énormément d’interprétations. Tout ceci est difficile à suivre, on vous l’accorde. Mais ce retour à quelque chose de totalement inédit, et peut traduire énormément de fantasmes de fans. Le premier élément qui vient en tête est l’introduction des Sinister Six. Une équipe de super-vilains composée des pires ennemis de Spider-Man, qui décident de s’allier, pour se débarrasser une bonne fois pour toute du tisseur.

Et cette équipe va peut-être être montée par Le Vautour. En effet, le personnage, antagoniste de Spider-Man : Homecoming, apparaîtra dans Morbius, un film produit par Sony. Ainsi, cette connexion confirme donc que le MCU et les films Marvel/Sony sont dorénavant liés. Ce qui donne une crédibilité supérieure au retour de Jamie Foxx en Electro (puisque les The Amazing Spider-Man étaient produits par Sony). Ce dernier sera donc peut-être un membre des futurs Sinister Six, qui se formeront sous la direction éventuelle du Vautour. Tout serait donc lié ?

Une conséquence des univers connectés ?

Mais cette annonce sous-entend peut-être quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose de totalement inattendu, à laquelle personne n’est prêt. Et si le retour de Electro était une conséquence d'un autre film du MCU ? Parce que cette révélation a peut-être un rapport avec Doctor Strange 2. Le film de Sam Raimi va traiter des univers parallèles. Doctor Strange va se balader dans des réalités alternatives. Et peut-être que tout ceci ne sera pas sans conséquence... Déjà, tout va débuter avec la série WandaVision, qui va aborder ces éléments. Wanda va effectivement créer toute une fausse réalité dans laquelle Vision va revenir à la vie.

Tout ceci va attirer l’attention de nombreux autres protagonistes de l’univers Marvel, dont, peut-être, le Doctor Strange. Doctor Strange et le Multivers de la Folie va sans doute exploiter davantage cette approche. Elizabeth Olsen est d’ailleurs confirmée au casting dans la peau de La Sorcière Rouge : autre indice de la connexion entre le film de Sam Raimi et la série de Jac Schaeffer. Il se pourrait même que l'ancienne héroïne soit la source des problèmes de Doctor Strange dans sa deuxième aventure solo.

Ainsi, peut-être que Sam Raimi va ouvrir des brèches insoupçonnées. Le retour de Jamie Foxx en est peut-être la preuve. Parce que dernièrement, il se murmure également que Tom Cruise pourrait endosser le costume de Iron Man. Vous voyez le truc venir ? Peut-être que Doctor Strange et le Multivers de la Folie va ouvrir des portails vers des univers parallèles. Des univers où Iron Man serait interprété par Tom Cruise, des univers où Jamie Foxx serait toujours Electro, des univers où Tobey Maguire pourrait être Spider-Man. Autre rumeur : John Krasinski pourrait endosser le bouclier de Captain America, encore une fois dans Doctor Strange 2. Vous commencez à comprendre le schéma ?

Après tout, Sony a déjà développé ce concept à travers Spider-Man : New Generation. Mais quel serait le but final de toute ceci ? Et bien, par ce procédé Marvel Studios pourrait utiliser le film de Sam Raimi pour réintroduire les X-Men et Les 4 Fantastiques. Récemment acquis par le studio, ce serait un excellent moyen de ramener ces personnages cultes dans le MCU, qu’ils soient interprétés par les mêmes acteurs ou pas. Ce retour d’Electro peut engendrer énormément de cataclysmes dans l’univers Marvel. Et Sam Raimi va certainement s’éclater avec Doctor Strange et le Mutivers de la Folie. On fantasme déjà sur un film avec Tobey Maguire de retour en Spider-Man, Tom Cruise en Iron Man, ou encore Ryan Reynolds de retour en Deadpool. Les possibilités sont infinies, ce qui prouve que le MCU a encore de très belles années devant lui.