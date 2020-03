Marvel : Josh Brolin veut continuer de jouer Cable dans le MCU

L'acteur Josh Brolin a la particularité d'avoir joué deux personnages Marvel au même moment : Thanos dans « Avengers » et Cable dans « Deadpool 2 ». Aujourd'hui, il aimerait beaucoup reprendre le personnage de Cable dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Josh Brolin a incarné deux personnages Marvel dans deux univers différents, et ce, la même année. En 2018, l'acteur campe à la fois Thanos dans Avengers : Infinity War et Cable dans Deadpool 2. Et maintenant que le studio Fox a été racheté par Disney il aimerait beaucoup continuer à incarner Cable au sein du MCU.

Cable dans le MCU ?

Josh Brolin a pris énormément de plaisir à incarner Thanos. Une expérience qui lui a permis de se familiariser avec la motion-capture. Il est parvenu à apporter la profondeur nécessaire à cet antagoniste pour qu'il devienne largement culte. De l'autre côté, avec Cable, il a offert un peu de sérieux et de crédibilité à Deadool 2. Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld a révélé à Comicbook.com que Josh Brolin est impatient de reprendre son rôle de Cable dans le MCU :

Josh veut redevenir Cable le plus tôt possible. Il a hâte de revenir dans le personnage. Josh adore Cable. Il adore également le rôle de Thanos mais il se sent plus proche de celui de Cable. Ce sont ses propres mots. Il m'a dit : « Rob quand je suis apparu en tant que Cable dans Deadpool 2, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner par la suite ». Cela a tout changé pour lui. Bien sûr, il finira par obtenir un prix pour sa carrière. Le gars est un de nos plus grands acteurs.

L'exploitation de Thanos dans le MCU est sans doute terminée. Peut-être qu'à terme le personnage reviendra, mais pour le moment, l'univers connecté Marvel est censé passer à autre chose. Ce qui laisse de la place à Cable. Le rachat de la Fox par Disney entraîne la récupération des personnages Marvel (X-Men et 4 Fantastiques) par le studio. Si les X-Men et Les 4 Fantastiques devraient être rebootés, il se murmure que Ryan Reynolds conservera son rôle de Deadpool dans le MCU.

Cependant, rien ne confirme que les autres personnages seront toujours interprétés par les mêmes acteurs. Rien ne dit que Josh Brolin, Zazie Beetz, et Andre Tricoteux reprendront leurs rôles respectifs. On voit davantage Marvel prendre de nouveaux acteurs, voir même de nouveaux personnages, pour un éventuel Deadpool 3. Surtout qu'il serait difficile de rendre compatible l'interprétation de Josh Brolin en Thanos et en Cable au sein d'un même univers. Affaire à suivre.