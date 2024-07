Marvel : après Hugh Jackman, Kevin Feige évoque le retour de Robert Downey Jr. et Chris Evans

Avec le retour réussi de Hugh Jackman en Wolverine dans "Deadpool & Wolverine", est-ce que d'autres grandes figures du MCU pourraient y réapparaître, comme Robert Downey Jr. ? La réponse de Kevin Feige va faire rêver les fans.

Un MCU neuf avec du vieux ?

Deadpool & Wolverine n'est pas encore sorti dans les cinémas américains que déjà Kevin Feige, concepteur du MCU et président de Marvel Studios en tire déjà des enseignements. Avec des premiers retours très positifs et des projections très hautes pour son premier week-end de sortie aux États-Unis et dans le monde, le big boss des films Marvel peut souffler et espérer que le film avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman va sortir son MCU des limbes.

Deadpool & Wolverine ©Disney

Si le succès doit encore être comptable et pourra donc être apprécié pleinement dans quelques semaines, Kevin Feige sait cependant déjà qu'ils ont réussi un défi important : faire revenir Wolverine sans affecter le bel héritage laissé avec Logan en 2017, dans lequel le super-héros griffu mourrait. Une réussite en elle-même, étant donné la popularité extrême du personnage et de son interprète ainsi que la réception chaleureuse de la performance d'Hugh Jackman dans Deadpool & Wolverine.

Mais aussi une bonne indication pour un futur auquel les auteurs du MCU réfléchissent. Wolverine a pu revenir, et il facilite ainsi l'intégration officielle de la franchise X-Men à l'univers connecté de Marvel. Mais surtout, s'il est revenu d'entre les morts... alors peut-être que Tony Stark aka Iron Man peut faire de même.

Hugh Jackman montre le chemin à Robert Downey Jr. et Chris Evans.

C'est en substance ce qu'a déclaré Kevin Feige dans une interview accordée à DiscussingFilm, en réponse à la question de savoir si un possible retour d'Iron Man et de Robert Downey Jr. dans son armure était envisagé. Mais aussi celui de Chris Evans, qui a pris sa retraite du rôle de Captain America à la fin d'Avengers : Endgame.

C'est tout l'enjeu (les faire revenir), n'est-ce pas ? Comment le faire en préservant ce qui a été fait avant, et le faire de la meilleure des manières ? Vous savez, on vient de passer plus de deux ans à travailler ça pour Wolverine. Qu'est-ce qui va donc se passer ? On verra. Nous sommes juste fiers d'avoir réussi, je pense, (le retour) de Wolverine. Je pense que la présence et la performance de Hugh dans "Deadpool & Wolverine" est le signe que ça peut être fait. À la condition que ce soit très bien fait.

Relancé dans un cycle positif par Deadpool & Wolverine, le MCU peut-il, comme il l'a fait aussi avec les anciens interprètes de Spider-Man, convaincre Robert Downey Jr. et Chris Evans de renfiler les collants de super-héros ? Aux dernières nouvelles, l'idée plaisait à l'interprète de Tony Stark...