Marvel : on sait enfin si la Sorcière Rouge est morte dans le MCU

En publiant "The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline", Marvel Studios a donné une réponse claire au sort de Wanda, alias la Sorcière Rouge, à la fin de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Doctor Strange 2 : une Wanda bien dark

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est sorti dans les salles le 4 mai 2022. Un film un peu différent au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU) puisque l'ambiance y est bien plus sombre, violente, avec une part semi-horrifique. Sam Raimi a réalisé le film porté logiquement par Benedict Cumberbatch. Cependant, il n'est pas le seul à être mis en avant puisqu'Elizabeth Olsen, l'interprète de la Sorcière Rouge, devient l'antagoniste du long-métrage.

Avant cela, c'est dans la série WandaVision que l'héroïne a basculé. Traumatisée par la mort de Vision, elle s'est imaginée une vie dans laquelle elle avait deux enfants. Dans le film, elle cherche alors à utiliser le pouvoir d'America Chavez (Xochitl Gomez), capable de passer d'un univers à l'autre, pour rejoindre un monde où une version de Wanda vie paisiblement avec ses enfants.

Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel

Néanmoins, à la fin de Doctor Strange 2, Wanda reprend ses esprits et, pour se libérer de l'influence du Darkhold, qui la pousse à agir de la sorte, elle fait s'effondrer sur elle le sanctuaire du Darkhold. Un suicide qui lui permet d'expier ses fautes. Mais est-elle vraiment morte ?

La mort de la Sorcière Rouge est confirmée

La question se pose, car avec le MCU, les personnages supposés morts ont souvent tendance à revenir. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'officialisation sur son sort. On est désormais fixé puisque Marvel Studios a publié The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, une sorte de "bible" officielle du MCU. Et à l'intérieur se trouve l'indication de sa mort, comme on peut le voir sur les extraits du livre publiés par le compte CultureCrave.

Il faut néanmoins préciser que, comme il est indiqué dans le livre, il s'agit de la version de Wanda de Terre-616. C'est elle qui, à la fin de Doctor Strange 2, "détruit Wundagore – et le fait s'effondrer sur elle-même – mettant fin à deux grandes menaces pour l'ensemble du multivers". Mais grâce au principe du multivers, d'autres versions d'elle pourraient apparaître à l'avenir dans le MCU. On ne sait pas encore si Elizabeth Olsen reprendra son rôle dans le futur. Même si elle n'a jusqu'à présent pas totalement fermé la porte. Peut-être apparaitra-t-elle dans la série Agatha: Coven of Chaos, bien que son nom ne soit pour le moment pas au casting.