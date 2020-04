Marvel : voici la toute première vidéo de tournage de Shang-Chi

Le futur film Marvel « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux » dévoile sa toute première vidéo de tournage. Un court clip dans lequel apparaissent notamment les stars Simu Liu et Awkwafina.

Tandis qu'au tout début du confinement, la production a partagé la première image de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, cette fois c'est une vidéo de tournage qui est dévoilée. Le tournage de ce futur film du Marvel Cinematic Universe (MCU) venait de débuter avant la crise du Covid-19. Évidemment, la production a été interrompue.

Premier aperçu de Shang-Chi

L'utilisateur Twitter @charlesbassf a filmé le premier aperçu du tournage de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. La production avait à l'époque posé ses caméras en Australie juste avant le début de la quarantaine. Ce court clip dévoile notamment les premiers aperçus de Simu Liu et de Awkwafina. Le premier incarnera le héros de l'histoire : Shang-Chi, tandis que la jeune actrice porte un rôle toujours tenu secret. La source de la vidéo décrit le décor comme une boîte de nuit ou une installation secrète.

Simu Liu et Awkwafina arrivent devant un bâtiment où un homme entouré de plusieurs individus en sort. Ils regardent tous les deux dans la même direction et semblent observer quelque chose en particulier. Peut-être s'agit-il de le base du Mandarin, et qu'ils cherchent un moyen de s'y introduire.

Pour rappel, Shang-Chi est inventé en 1973 par Steve Englehart, Al Milgrom et Jim Starlin. Ce personnage est un maître du kung-fu en hommage à Bruce Lee. Il est originaire de la province chinoise Hunam. Là-bas, il combat son père, qui est à la tête d'un empire criminel, avant de rejoindre par la suite New-York et les autres super-héros.

Le long-métrage est réalisé par Destin Cretton qui dirigera donc Simu Liu, Awkwafina mais également Tony Leung Chiu-Wai dans le rôle du véritable Mandarin. Le récit devrait raconter comment Shang-Chi va tenter d'arracher les anneaux de pouvoir des griffes du Mandarin. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux était initialement attendu le 10 février 2021, mais a été repoussé au 5 mai 2021 à cause de l'épidémie de Covid-19.