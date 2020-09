Matrix 4 : un autre ancien personnage de la trilogie revient

"Matrix 4" rappelle les stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ainsi que des seconds rôles de la trilogie originale. Un autre personnage déjà connu est désormais confirmé dans cette mystérieuse suite. L'Agent Smith ne sera pas là mais un autre méchant garde sa place.

La trilogie Matrix n'en sera bientôt plus une

Lana Wachowski et Lilly Wachowski ont laissé leur empreinte dans le genre de la science-fiction avec la trilogie Matrix. Le premier film débute quand Néo (Keanu Reeves) découvre que la réalité dans laquelle il existe n'est absolument pas vraie. Il s'agit d'une simulation créée par des machines. Il va alors rejoindre le camp du mystérieux Morpheus (Laurence Fishburne) pour se rallier au combat au nom de la liberté. Les deux suites que sont Matrix Reloaded et Matrix Revolutions ont fait évoluer l'univers, sans convaincre autant que le tout premier volet, considéré unanimement comme un chef d'oeuvre. Le troisième film avait laissé la porte ouverte pour qu'on ait un prolongement un de ces jours. Souvenez-vous, l'Oracle disait que le retour de Néo n'était pas à exclure. Il sera bien au centre de Matrix 4, une suite qui sera uniquement pilotée par Lana, sans sa soeur. Keanu Reeves, dont la cote de popularité est stratosphérique ces dernières années, retrouve Carrie-Anne Moss - nous pensions Trinity morte. Laurence Fishburne ne sera malheureusement pas là pour compléter le trio central. L'acteur a déclaré qu'il n'a pas été convié à la fête.

Pas d'Agent Smith mais un autre méchant sera de la partie

Outre Morpheus, c'est le cultissime Agent Smith qui ne sera pas dans le film. Un antagoniste campé à merveille par Ugo Weaving, dont le retour était prévu dans une première version du scénario. La réalisatrice a essayé de convaincre l'interprète de reprendre son rôle dans Matrix 4. Il s'est récemment expliqué sur les raisons de son refus en dévoilant qu'il avait donné son accord mais qu'une incompatibilité d'emploi du temps l'empêchait d'honorer ses engagements. Le script a été revu pour se passer de lui mais un autre vilain connu sera bien présent. Deadline annonce que l'acteur et cascadeur Daniel Bernhardt reprendra le costume de l'Agent Agent Johnson, un personnage qui était apparu dans le second épisode. Le scénario est évidemment préservé des regards indiscrets mais ça n'empêche pas de penser que les machines vont essayer de prendre leur revanche.

Concernant le casting, Jada Pinkett-Smith et Lambert Wilson ont respectivement accepté de continuer à camper Niobe et le Mérovingien. Une bonne partie de la distribution originale sera présente, rejointe par un sacré contingent de nouveaux. Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ellen Hollman et Yahya Abdul-Mateen II sont les recrues de ce Matrix 4, attendu maintenant dans les salles le 30 mars 2022.