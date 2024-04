Entre Scream 3 et Dario Argento, ce prochain film d'horreur promet d'être une tuerie !

A24 a dévoilé la bande-annonce de "MaXXXine", le très attendu troisième opus de la trilogie horrifique de Ti West après "X" et "Pearl". Mia Goth est toujours au casting, accompagnée cette fois d'Elizabeth Debicki, Giancarlo Esposito, Kevin Bacon et Lily Collins.

Une trilogie horrifique géniale de Ti West

Ti West nous avait très agréablement surpris en 2022 avec X, un film d'horreur se déroulant à la fin des années 1970 et qui voyait le tournage d'un film porno virer au massacre. Le réalisateur rendait ainsi hommage à Massacre à la tronçonneuse (1982) tout en amenant un petit plus, questionnant le rapport à la célébrité au travers de son héroïne complexe. Après cela, le réalisateur a fait encore plus fort avec Pearl (2023), un prequel fascinant toujours porté par l'envoutante Mia Goth, qui parvient à se transformer à chaque film. Cette fois, Ti West a fait un thriller psychologique hitchcockien qui a même terrorisé Martin Scorsese.

La force de Ti West est en effet d'évoluer au sein de différents sous-genres de l'horreur à chaque film et de se les approprier à la perfection. Et quand on voit la qualité des deux films précédemment cités, on ne peut qu'attendre avec impatience MaXXXine, le troisième opus de cette trilogie horrifique. Plusieurs éléments ont été dévoilés au sujet de ce long-métrage. Le réalisateur a notamment annoncé qu'il s'agirait d'un hommage à Dario Argento et au genre du giallo, mais aussi à Scream 3 pour les côtés slasher et whodunit. Ce qui est plutôt prometteur. Mais rien ne vaut une bonne bande-annonce pour faire grimper la hype. Et celle que vient de révéler A24 nous fait déjà frémir !

La bande-annonce de MaXXXine

Comme on peut le voir dans cette bande-annonce (vidéo en une d'article), on retrouve Mia Goth dans le rôle de Maxine, qui après avoir survécu aux événements dans X, a décidé de quitter le milieu du porno pour devenir une star du grand écran. Elle devrait taper dans l'œil d'une réalisatrice, jouée par Elizabeth Debicki. Sauf qu'un tueur commence à sévir dans les rues de Los Angeles. Le Night Stalker, et plusieurs personnes de l'entourage de Maxine vont périr. Raison pour laquelle deux détectives, interprétés par Michelle Monaghan et Bobby Cannavale, vont s'intéresser à la jeune femme.

Mia Goth - MaXXXine ©A24

Giancarlo Esposito, Kevin Bacon et Lily Collins sont également au casting de MaXXXine qui promet de conclure en beauté la trilogie de Ti West. Mais surtout, on retient encore et toujours Mia Goth qui ne cesse d'impressionner. Le film n'a pas encore de date de sortie mais on espère pouvoir le découvrir en France. X avait eu droit à une sortie en salles mais avait été vu par trop peu de spectateurs d'après nous, tandis que Pearl est sorti directement en DVD.