Megalopolis : polémique autour du nouveau trailer du film de Francis Ford Coppola

Le film "Megalopolis" de Francis Ford Coppola fait encore parler de lui avec un trailer très controversé aux États-Unis, diffusé puis très rapidement retiré des réseaux de son distributeur américain.

Le nouveau trailer de Megalopolis enflamme les réseaux sociaux

Au bout du compte, les chargés de la publicité et du marketing de Megalopolis auront réussi leur coup : on parle du film et c'était l'objectif. Le nouveau film de Francis Ford Coppola, qui n'en finit pas de diviser et d'alimenter les conversations depuis sa présentation en compétition officielle au Festival de Cannes 2024, est en effet aujourd'hui au coeur d'une polémique concernant sa nouvelle bande-annonce (ci-dessous). Celle-ci, mise en ligne au matin du 21 août aux États-Unis, a été retirée quelques heures plus tard des réseaux de son distributeur Lionsgate. Qui a ensuite publié un communiqué d'excuses.

Des citations problématiques

Quel est donc le problème ? Pour introduire les images de Megalopolis, avec Laurence Fishburne déclarant en voix-off "le vrai génie est souvent incompris", la bande-annonce montre d'abord des critiques négatives de plusieurs films de Francis Ford Coppola. Et des films considérés comme des chefs-d'oeuvre du cinéma. Par exemple, on peut lire au sujet d'Apocalypse Now que c'est "un échec spectaculaire", sous la plume de John Simon de National Review. Ou encore, les mots d'Andrew Sarris de The Village Voice qualifiant Le Parrain d'un film "ne sachant pas ce qu'il veut être". Et le problème est le suivant : ces critiques sont totalement inventées.

Capture d'écran - trailer Megalopolis ©Lionsgate

Sans doute qu'il n'y aurait pas eu tant de controverse si ces fausses critiques n'étaient pas rapportées à des journalistes et critiques bien réels. Ainsi qu'à de véritables publications. John Simon et Andrew Sarris ont bien écrit sur ces films de Francis Ford Coppola. Mais nulle part dans leurs critiques n'apparaissent ces citations. Celles-ci suggèreraient ainsi qu'ils ont prononcé un avis négatif sur ces films, ce qui n'était pas le cas.

Il y a ainsi ce problème au premier plan : l'attribution de mots fictifs à des personnalités réelles. Mais le trailer suggère aussi, ce qui n'est pas moins gênant, que la presse serait ainsi l'ennemie de l'art cinématographique. Et qu'elle n'y comprendrait pas grand chose. En d'autres termes, puisque les critiques ont été très divisées suite à la première mondiale cannoise de Megalopolis, le distributeur a voulu jouer sur l'opposition entre le public et la critique, suggérant faussement que puisque la critique se serait précédemment trompée sur les grands classiques Le Parrain et Apocalypse Now, elle se tromperait à nouveau sur Megalopolis.

Lionsgate s'excuse

Repérée et démontée par Vulture, cette manipulation a donc provoqué une vague de protestations aux États-Unis. Un retour de flamme si intense que Lionsgate a fait marche arrière et retiré le trailer de ses réseaux, et publié un communiqué d'excuses :

Lionsgate retire immédiatement la bande-annonce de "Megalopolis". Nous présentons nos sincères excuses aux critiques concernés ainsi qu'à Francis Ford Coppola et American Zoetrope pour cette erreur inexcusable dans notre processus d'approbation. On a merdé. Nous sommes désolés.

On pourra toujours dire qu'il n'y a pas de mauvaise publicité tant qu'elle fait réussit à faire parler. Mais cela commence à faire beaucoup pour Megalopolis, pour lequel scandales et controverses se sont succédés. Il y a d'abord eu des publications évoquant un tournage et une production chaotiques. La suggestion aussi que Megalopolis n'aurait pas de distribution américaine sur le grand circuit. Puis des accusations de comportements inappropriés et d'harcèlement de la part de Francis Ford Coppola sur de jeunes figurantes.

Cette ultime affaire créée par ce trailer aux fausses citations en est encore la preuve. Megalopolis, bon ou mauvais, est déjà un film au statut légendaire.