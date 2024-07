Megalopolis : la presse US se déchire violemment autour de Francis Ford Coppola

Alors qu'il n'est pas encore sorti au cinéma, le film "Megalopolis" fait parler de lui aux États-Unis. Plus précisément, c'est Francis Ford Coppola qui est sous les feux de projecteurs après la diffusion d'une vidéo par "Variety" qui suggèrerait un comportement inapproprié du cinéaste envers une figurante. Une interprétation démentie par la figurante elle-même, et une montée au créneau de "Deadline" qui condamne le traitement "agressif" mis en oeuvre par "Variety" et "The Hollywood Reporter".

Une campagne anti-Megalopolis aux US ?

Que le nouveau film de Francis Ford Coppola divise, c'est on ne peut plus normal et même souhaitable. Généreux jusqu'au trop-plein, bordélique et incohérent, avec un casting prestigieux et en roue libre dans des performances uniques. Parfois beau, souvent moche... Megalopolis mérite largement tout ce qu'on en dit sur le plan artistique, du coté des ses défenseurs comme de ses détracteurs. Mais c'est à l'endroit où le film sert d'appui pour une étrange controverse que se pose un problème.

Megalopolis ©Le Pacte

Le jeudi 26 juillet, le média de référence Variety a publié un article "exclusif" avec deux vidéos du tournage de Megalopolis, faisant écho aux rumeurs d'un comportement inapproprié du réalisateur. Dans une de ces deux vidéos (ci-dessous), on peut apercevoir Francis Ford Coppola proche d'une figurante, pendant le tournage d'une des scènes les plus imposantes de Megalopolis. Sans que cependant rien ne survienne ou alors ne soit perceptible dans cette vidéo.

Ces rumeurs étaient au coeur d'un long article du média anglais The Guardian publié le 14 mai 2024, jour de l'ouverture du 77e Festival de Cannes lors duquel Megalopolis a été présenté en compétition officielle. Plusieurs sources anonymes faisaient alors état dans cet article de "méthodes problématiques" du réalisateur, et d'un tournage chaotique où les règles étaient celles de Francis Ford Coppola, celui-ci étant le seul producteur et donc employeur pour ce film.

Quelques mois avant, c'était The Hollywood Reporter, autre média américain de référence, qui publiait un article sur le tournage a priori "chaotique" de Megalopolis. Des allégations que Francis Ford Coppola et son acteur principal Adam Driver avaient alors rapidement démenties.

La figurante de la vidéo publie un démenti

La publication de Variety du 26 juillet a été mal reçue. D'abord par ses lecteurs qui sont très nombreux en commentaires à critiquer la démarche "putaclic" de cet article. Ensuite, par d'autres médias, dont Deadline, qui en plus de cette stratégie "commerciale" dénoncent un étrange parti pris contre Francis Ford Coppola. Enfin et surtout, par la figurante elle-même de la vidéo, Rayna Menz, qui a publiquement fait un démenti sur son compte Instagram:

Il (Francis Ford Coppola) n'a rien fait pour que je me sente mal à l'aise, ni envers moi ni envers quiconque sur le plateau. Je suis dégoûtée et je suis sidérée, parce que c'était un tournage à huis clos (téléphones non-autorisés, ndlr). Que quelqu'un ait fait cette vidéo est juste ridicule et particulièrement non-professionnel. C'est dégoûtant parce qu'il parlait tout le temps de combien sa femme était exceptionnelle. Elle était avec nous sur le plateau, la plupart des jours. C'est dégueulasse, voir cette vidéo et ce qu'ils essayent de faire passer comme message. Juste dégueulasse.

Rayna Menz est aussi revenue sur les rumeurs publiées dans The Guardian, déclarant que ce n'était que des inventions.

C'était entièrement faux. En réalité, c'est moi qui lui ai demandé de danser. Je l'ai invité à danser, devant tout le monde. C'est pour ça que c'est très drôle que cette histoire sorte de cette manière. Il a même dit - ce n'est pas littéral parce que ça fait plus d'un an - quelque chose comme : "Je suis un gentleman, je ne dirais jamais non à une femme." Et ensuite on a valsé, sur de la musique de club. Il était parfaitement professionnel, gentleman, il était comme un grand-père italien attentionné, courant partout sur le plateau. C'était tellement amusant. C'est une personne gentille et généreuse.

Deadline s'énerve contre ses "soeurs"

Fait assez rare pour être souligné, Deadline a donc publié un édito, écrit par Mike Fleming Jr., s'étonnant de et condamnant "l'agressivité" de The Hollywood Reporter et de Variety envers Francis Ford Coppola. Et relève notamment que Variety a publié son article le jour où le cinéaste se rendait à une cérémonie familiale en mémoire d'Eleanor Coppola, épouse du cinéaste décédée le 12 avril 2024. Le journaliste note ainsi que le traitement accordé au réalisateur, aujourd'hui âgé de 85 ans et à la santé fragile, fait preuve d'indignité et d'irrespect, et n'apparaît fondé sur aucun fait avéré.